6 пар знаков Зодиака, которых тянет друг к другу как магнитом

Их отношения полны страсти и незабываемых эмоций.

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 3 мин. Просмотров 699 Опубликовано 02.01.2020

Вы готовы влюбиться так, как никогда прежде? Вот несколько пар знаков Зодиака, отношения которых полны страсти и незабываемых эмоций.

Стрелец и Близнецы

Эту пару действительно притягивает друг к другу как магнитом. С точки зрения сексуального притяжения, они буквально созданы друг для друга.

Им обоим нравятся долгие разговоры, при этом Близнецы любят сплетни и не всегда глубоки в своих рассуждениях, а Стрелец честен и открыт. Близнецы всегда готовы действовать, и Стрелец рядом с таким партнером становится еще большим авантюристом.

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Телец и Скорпион

Астрологи говорят о том, что в сексуальном плане Тельца наиболее привлекает Скорпион. Если уж люди этих знаков образуют пару, то они сутки напролет проводят в постели.

Все в их отношениях будет иметь оттенок фатальности. И со временем они начинают понимать, насколько разные. Скорпион слишком стремителен с точки зрения Тельца, а Скорпион считает, что Телец слишком неохотно меняется. Но ради этих отношений подопечные Венеры готовы меняться. В таком случае их союз будет действительно успешным.

Козерог и Рак

Они дополняют друг друга. Сдержанный Козерог не может сопротивляться эмоциональности Рака. В интимном плане у такого союза все просто идеально.

Однако если Рак будет слишком часто ныть и жаловаться на то, что Козерог его игнорирует, отношения могут закончиться. Если же Козерог и Рак найдут способ понять друг друга, то их любовь будет длиться вечно.

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Весы и Овен

Дикий и полный энергии Овен может легко стать жертвой очарования сложной личности Весов. Люди этих знаков очень разные. Однако поначалу им прекрасно удается уживаться.

Последовательность Весов может показаться Овну скучной. И если Весы позволят себе немного расслабиться, то смогут насладиться самыми прекрасными отношениями в своей жизни.

Рыбы и Дева

Рыбы от рождения оптимистичны, их хорошее настроение очень сложно испортить. А Деве нравится порядок, труд и дисциплина. Если на пути Девы встретятся Рыбы, то она может сделать парочку исключений (по крайней мере, в начале отношений).

Если людям этих знаков Зодиака удастся прийти к компромиссу, то их отношения будут идеальными.

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Лев и Водолей

Для Водолея не существует авторитетов. Лев же живет по своим правилам и любит командовать.

Если же Лев позволит артистичному Водолею стать частью его жизни, то «правлению» царя зверей придет конец. Его громкое рычание превратится в тихий шепот, но он познает все прелести свободы в поступках и поведении. Вместе эту пару ждет идеальное путешествие!

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