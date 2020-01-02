Турция вновь продлила амнистию на репатриацию богатства

Согласно указу президента, опубликованному в «Официальном вестнике» в понедельник, амнистия в отношении таких активов, как банковские вклады, акции, золото и иностранная валюта, введённая в 2018 году, продлится до конца июня 2020 года.

Отметим, что турецкие банки обязаны взимать разовый налог в размере 1% с фондов. В свою очередь, правительство позволяет капиталу вливаться в страну практически без каких-либо вопросов.

Добавим также, что Турция продлила программу репатриации капитала, чтобы привлечь деньги в экономику на фоне спада, вызванного валютным кризисом, разразившимся в августе 2018 года. Экономическая и политическая нестабильность в республике привела к снижению прямых иностранных инвестиций и других притоков иностранного капитала, необходимых для поддержки экономического роста. валют.