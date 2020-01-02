На Волині виявили понад сотню незаконно зрубаних ялинок

Протягом новорічних вихідних на Волині склали 15 протоколів, що стосуються незаконної порубки молодих хвойних насаджень.

Загалом у передсвятковий період виявили 118 незаконно зрубаних новорічних ялинок, повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.

Крім того, працівники державної лісової охорони та єгерських служб протягом вихідних зафіксували 6 випадків незаконного полювання.

Попереду – рідзвяні вихідні. Тож волинян просять бути свідомими і не вдаватися до незаконних кроків. Якщо ж запідозрили виникнення подібної ситуації, телефонувати за номером цілодобової лінії: (0332) 72 00 54.