Преемник Mitsubishi ASX станет еще компактнее

Кроссовер Mitsubishi ASX, обновленная версия которого дебютировала прошлой весной на автосалоне в Женеве, готовится к смене поколений. Первые подробности о новинке раскрыл журнал «5 колесо».

По слухам, следующее поколение Mitsubishi ASX окончательно избавится от всех «родственных связей» с французской PSA Group и перейдет на новую платформу от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которая ранее легла в основу Nissan Juke и Renault Captur. Как следствие, новый ASX станет заметно компактнее нынешнего и еще сильнее дистанцируется от другого компактного SUV японского бренда – Eclipse Cross.

Сохранит ли кроссовер полный привод, пока неизвестно. Во всяком случае, будущие «соплатформенники» в лице новых Nissan Juke и Renault Captur предлагаются в Европе только в переднеприводных модификациях.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что Mitsubishi сертифицировал в России обновленный кроссовер ASX. «Посвежевший» внешне и внутри паркетник поступит в продажу в 2020 году. Информация о комплектациях и ценах новинки появится позже.