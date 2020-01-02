АвтоВАЗ объявил скидки на свои автомобили в январе

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года. Выгода по ним составляет от 20 до 80 тысяч рублей в зависимости от акции и модели. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн».

Так, в январе по-прежнему действует программа «Trade-In», позволяющая сдать свой автомобиль на новый, получив дополнительную скидку в размере 20 тыс. рублей при покупке всех модификаций LADA Granta (кроме Cross и учебной), LADA Vesta, LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW, LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta CNG; 40 тыс. рублей при покупке всех модификаций LADA Largus (кроме CNG) и 50 тыс. рублей при покупке LADA Vesta Sport, LADA XRay и LADA XRay Cross.

Вместе с тем, в новом году продлеваются программы «LADA Finance» (скидка от 20 до 40 тыс. рублей), «LADA Leasing» (от 30 до 40 тыс. рублей для юр. лиц и ИП) и «LADA в такси» (специальные условия на покупку автомобилей новым и действующим партнерам сервиса «Яндекс.Такси»).

С 1 января возобновляется действие программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых можно приобрести автомобили Granta (кроме Cross и учебной), Vesta, XRay, XRay Cross и Largus (кроме CNG) стоимостью до 1 млн рублей в кредит с дополнительной скидкой 10%.

Наконец, в январе действует новая акция «Сделка года от LADA», позволяющая получить индивидуальное предложение на любую модель LADA прямо от дилерского центра без каких-либо условий.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.