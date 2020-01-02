Два человека погибли лобовом столкновении иномарок пути Барнаула Бийск

Столкновение на трассе

2 января на дорогах Алтайского края зафиксировали сразу несколько аварий. Самая серьезная из них – столкновение Honda Fit и Toyota Platz на трассе Барнаул-Бийск. В этом ДТП погибло двое.

Автомобили столкнулись недалеко от поворота на Косиху. В Honda Fit находилась семья, муж с женой и двое их детей, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю. Они живы, сейчас им оказывается медицинская помощь. Те, кто находился в Toyota Platz — погибли. За рулем была 61-летняя женщина. Возраст и личность ее пассажирки устанавливаются.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины аварии устанавливаются, прокомментировали в главке МВД.