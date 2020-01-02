Власти Украины заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

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Gleb Garanich/Reuters

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что его страна еще «не созрела» к прямым поставка газа из России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Политик считает, что газовый рынок Украины должен функционировать исключительно на основе норм Евросоюза, Третьего энергетического пакета.

При этом он отметил необходимость интегрирования украинской энергетики в европейскую.

«Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны», — сказал Кулеба.

По словам вице-премьер-министра, Москва не должна использовать газ как инструмент шантажа.

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