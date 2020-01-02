В Турции задержали семь человек из-за побега Карлоса Гона из Японии

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Issei Kato/Reuters

Власти Турции задержали семь человек в рамках расследования ситуации вокруг перелета бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на МВД Турции.

По данным издания, четверо из задержанных являются пилотами.

За расследованием дела следит МВД Турции.

По данным СМИ, Гон отправился в Бейрут из Токио не напрямую, а через Стамбул. Покидать Японию ему было запрещено.

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