Reuters: Гон встречался с президентом Ливана после побега из Японии

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Issei Kato/Reuters
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон встречался с президентом Ливана Мишелем Ауном после своего побега в Бейрут из Токио. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что бизнесмен прибыл в Ливан через Стамбул. Официального объявления о встрече Гона и ливанского лидера не давалось.
При этом в службе связей с общественностью при администрации Ауна информацию о том, что президент виделся с бизнесменом.
По словам двух источников агенства, во время встречи Гон поблагодарил Ауна за поддержку, которую тот оказал ему и его жене, когда бывший топ-менеджер находился под стражей.
Как сообщает телеканал NTV, позже МВД Турции начало расследование в связи с сообщениями о транзите Карлоса Гона через Стамбул.
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