Известная ясновидящая предсказала конец света в 2020 году

Апокалипсис приводится в книге под названием «Призыв к славе», которая была написана ещё в 1970-е годы. Важно отметить, что по отношению к ясновидящей имеется термин «эффект Джин Диксон». Он обозначает перекрытие несколькими состоявшимися событиями всех не произошедших.

Диксон стала известной именно после предсказания смерти лидера США. За 4 года до инцидента она сказала, что к власти придет президент, который умрет на посту. Также Диксон говорила, что по окончанию Второй мировой США и СССР перестанут поддерживать теплые контакты. В будущем возможно вновь объединение сил уже с Россией для борьбы с Китаем.

Случится ли на самом деле что-то с человечеством и планетой в целом, сказать трудно. Это будет известно со временем.