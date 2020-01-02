Миллиардер из списка Forbes негативно оценил низкие пенсии в России

Долларовый миллиардер Араз Агаларов заявил, что из-за слишком низких пенсий в России не стоит надеяться на рост ВВП. Он подчеркнул, что говорить о росте ВВП, если в стране не растут доходы населения, бессмысленно, пишет URA.Ru.«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — цитирует Агаларова Forbes.

Если население не может приобретать товары и платить за услуги, то производство в стране не может развиваться и процветать, объяснил бизнесмен. Отметил Агаларов и то, что сейчас в России все сложнее уклоняться от уплаты налогов, которые, по его мнению, стали непомерно большими. Налоговое бремя слишком давить на предпринимателей всех уровней. И с этим необходимо что-то срочно делать, уверен Агаларов, иначе бизнес начнет сворачиваться. Отметим, Араз Агаларов является президентом холдинга Crocus Group, специализирующегося на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости. Агаларов занимает 52 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019». Его состояние в минувшем году эксперты оценили в 1,9 млрд долларов США.

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