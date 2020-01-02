Неонацизм на Украине и в Прибалтике: что Европа думает о фашистах-убийцах?

В Германии, где неонацизм преследуется по закону, существует двойственное отношение к этому вопросу. В том смысле, что если не у нас, то и переживать нечего. При этом многие из тех, кто придерживается ультраправых взглядов и являются гражданами ФРГ, воевали в составе неонацистских батальонов на Донбассе. А потом возвращались лечиться в Германию.

По мнению журналиста из ФРГ Александра Сосновского, это вопрос довольно сложный. Ведь, как показали исследования, в Европе и Германии в частности приблизительно 15—20 процентов населения частично или полностью разделяют идеи националистического плана.

«В Германии это достаточно серьёзный, я бы даже сказал, не проступок, это уголовное преступление, — заметил журналист в эфире интернет-канала «АТО Донецк».

— Потому что любые попытки морализировать эту сторону и показать, что в национализме нет ничего страшного, или использовать какую-то нацистскую символику, караются в уголовном порядке.

Поэтому, с одной стороны, в Германии с этим борются и против этого выступают очень серьёзно».

Но здесь, по словам Сосновского, всё же «есть некое лукавство, уловка».

«Когда это происходит не на территории Германии, то немцы занимают позицию де-юре. То есть, они говорят: “По нашему законодательству это запрещено, но это на нашей территории, а если это происходит на какой-то другой территории, ну, мы можем это осудить каким-то образом, но это дело рук тех правительств”.

Поэтому в Германии в принципе сквозь пальцы смотрят на то, что происходит в Прибалтике и уж точно сквозь пальцы смотрят на то, что происходит на Украине», — отметил он.

«К чести немецких СМИ», Сосновский заметил, что «в последнее время всё больше и больше появляется материалов, «в которых разоблачается вот эта правонацистская составляющая, которая сегодня, фактически, главенствует в Киеве и которая находит своё выражение, например, в добровольческих батальонах». И об этом Германия знает, об этом говорят.

«В то же время боевики из этих батальонов всё это время и до сих пор, по-моему, они приезжают на реабилитацию и на лечение в Германию. А здесь немцы говорят: “Ой, это гуманитарный вопрос… Если бы они совершили преступление по нашему законодательству, то нет”. Но, понятно, это не по их законодательству.

Поэтому здесь, знаете, такое лукавство… Скрывать не буду: оно очень сильно меня возмущает… Мы очень часто об этом говорим и пишем. Воздействовать на это очень сложно», — поделился он.

Зеленский: еврей, который симпатизирует Бандере

В Германии знают, что к власти на Украине пришёл президент, у которого еврейские корни и который этого не скрывает. Но в то же время поклоняется Степану Бандере, которого, как отметил Сосновский, не очень хорошо знают в Германии. Но все знают, что это был коллаборационист.

«Не все политики знают о том, какие преступления совершали бандеровцы. Но когда им начинаешь рассказывать, конечно, возмущение очень велико, — сказал он.

— Приблизительно три года тому назад, в разгар боёв, которые шли на востоке Украины, телевизионный канал ARTE (немецкое отделение) сделал великолепный фильм про Степана Бандеру. Фильм начинался с того, как во Львове празднует дивизия «Галичина»*… Показали в общем-то в таком неприглядном виде и с такой издёвкой этих нацистов, которые идут по улицам города со свастиками… И дивизион «Галичина» в Германии, конечно же, считается нацистским… Но здесь такое двойственное отношение.

С одной стороны, нацизм — это ужасно, с другой стороны, когда он на Украине или в Прибалтике, они делают вид, что они этого не замечают».

* Запрещённая на территории РФ экстремистская организация.

На видео с 00:07:30