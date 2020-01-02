«Мы сохранили свободу языка славян!» — боевой путь крестьянского маршала Ивана Конева

24 декабря 122 года назад родился легендарный полководец, Маршал Советского Союза Иван Конев. Биография «солдатского маршала» в историческом материале НИИ военной истории академии Генштаба ВС РФ.​

Крестьянское детство полководца

Иван Степанович родился на Вологодчине в исконно русской крестьянской семье Степана Ивановича Конева. Рано потерял мать, Евдокию Степановну.

Воспитанием мальчика занималась младшая сестра отца. О своем детстве и малой родине будущий полководец всегда отзывался с любовью.

По воспоминаниям дочери маршала Натальи Коневой, однажды, после его выступления в годовщину Победы перед труппой МХАТа известная актриса Ангелина Степанова подошла к нему и спросила:

«Иван Степанович! Откуда вы родом? У вас такой красивый, правильный язык». Он улыбнулся и ответил: «Моя родина там, где не было крепостного права и не ступала нога завоевателей. Мы сохранили свободу языка славян, которые жили под Великим Устюгом».

После окончания с похвальным листом земской школы в деревне Яковлевская Гора он поступил, а в 1912 г. успешно окончил Николо-Пушемское земское четырехклассное училище в соседнем селе Щёткино. Помимо обычной для крестьянской семьи работы в хозяйстве отца, Иван уже с 12 лет привлекался к лесозаготовкам, а после окончания училища работал табельщиком на лесосплавах Архангельской и Вологодской губерний.

Призывник Конев

В мае 1916 г. призван на военную службу и направлен в запасный полк, стоявший в г. Моршанск Тамбовской губ. Грамотный и физически развитый призывник обратил на себя внимание командиров, и его отобрали в учебную артиллерийскую команду. По завершении учебы ему присвоили звание фейерверкера и зачислили во 2-й отдельный артдивизион 2-й резервной тяжелой артиллерийской бригады, дислоцированной в Москве.

Летом 1917 г. бригада, в которой служил младший унтер-офицер Конев, была отправлена на Юго-Западный фронт под Тарнополь. После прихода к власти в Киеве Центральной рады бригада была расформирована, а солдаты и офицеры, отказавшиеся вступить в гайдамацкие части, в ноябре 1917 г. были демобилизованы.

Иван Степанович, поддерживавший большевиков, оказался в их числе и вернулся в родные края. В феврале 1918 г. он участвовал в работе Никольского уездного съезда советов, где был избран членом исполкома, а вскоре его назначили военным комиссаром уезда.

Гражданская война

С началом Гражданской войны ему было поручено формирование красноармейских отрядов. Летом 1918 г. его избирают делегатом V Всероссийского съезда Советов. Здесь произошло его знакомство с М.В. Фрунзе, сыгравшее значительную роль в дальнейшей судьбе будущего полководца.

Во время Гражданской войны во главе отряда земляков — никольцев воевал на Восточном фронте в составе 3-й армии. Участвовал в боях с частями адмирала А.В. Колчака, белочехами на Урале, казаками атамана Г.М. Семенова и японскими оккупантами в Забайкалье. В боях проявил храбрость и военный талант.

«Комиссар с командирской жилкой»

В 1921 г. Иван Степанович был избран делегатом X съезда РКП(б) и участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. С 1921 по 1922 г. И.С. Конев — комиссар Главного штаба Народно-революционной армии Дальневосточной республики.

С 1923 г. последовательно занимал должности военкома 17-го Приморского стрелкового корпуса, комиссара и начальника политического отдела 17-й Нижегородской стрелковой дивизии Московского военного округа. Осенью 1925 г. командующий войсками округа К.Е. Ворошилов, инспектируя войска, предложил:

«Вы, товарищ Конев, по нашим наблюдениям, комиссар с командирской жилкой. Это счастливое сочетание. Поезжайте на командные курсы, поучитесь». На курсах усовершенствования высшего командного состава И.С. Конев учился в 1925–1926 гг., а после их окончания был назначен командиром и комиссаром 50-го стрелкового полка, 17-й Нижегородской стрелковой дивизии. В 1929 г. его назначили командиром дивизии.

В конце 1932 г. в Военной академии им. М.В. Фрунзе была создана особая группа переподготовки высшего командного состава, обучение в которой Иван Степанович закончил в 1934 г. с отличными показателями и был назначен командиром 37-й стрелковой дивизии Белорусского военного округа. В сентябре 1935 г., когда в Красной армии для командного состава были введены персональные воинские звания, И.С. Конев получил звание комдива.

В июле 1937 г. комдива Конева назначают старшим советником при Монгольской Народной Армии, а когда в начале 1938 года советские войска в Монголии были объединены в 57-й Особый стрелковый корпус, он был назначен его командиром.

Деятельность И.С. Конева по развертыванию корпуса получила высокую оценку. Правительство СССР 22 февраля 1938 г. наградило его орденом Красного Знамени, а правительство МНР — орденом Сухэ-Батора. С октября 1938 г. по май 1941 г. И.С. Конев последовательно командовал 2-й Отдельной Краснознаменной армией на Дальнем Востоке, Забайкальским и Северо-Кавказским военными округами. В июле 1938 г. ему было присвоено воинское звание комкор, в марте 1939 г. — командарм 2-го ранга, а с введением в Красной армии генеральских званий — воинское звание генерал-лейтенант.

На фронтах Великой Отечественной

В июне 1941 г. И.С. Конева назначают командующим 19-й армии. С началом Великой Отечественной войны главные силы объединения были развернуты во втором эшелоне Западного фронта и вступили в боевые действия с противником в июле 1941 г. в районе Витебска. Затем части 19-й армии под командованием И.С. Конева отличилась в Смоленском сражении. В сентябре 1941 г. ему было присвоено звание генерал-полковника, и он был назначен командующим Западным фронтом.

Маршал Советского Союза И.С. Конев (в центре) и генерал-полковник К.С. Москаленко (слева)на командном пункте в Карпатах.1945 год

В новой должности Коневу предстояло остановить германский «Тайфун» — такое наименование носила спланированная немцами операция по окружению Москвы. В октябре 1941 г. войска И.С. Конева при подавляющем превосходстве противника потерпели неудачу под Вязьмой, за что командующий был освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем командующего фронтом. Дело шло к отдаче его под суд военного трибунала. Но за Конева вступился Г.К. Жуков, который сумел отстоять того перед И.В. Сталиным, предложив назначить своим первым заместителем, ответственным за Калининское направление.

По оценке Маршала Советского Союза А.М. Василевского

«И.С. Конев по настойчивости и силе воли был наиболее близок к Жукову. Конев обладал хорошей интуицией, умело сочетал мощь артиллерии и авиации с быстротой, натиском и внезапностью удара. Конев стремился увидеть поле боя собственными глазами, тщательно готовил каждую операцию».

17 октября 1941 г. И.С. Конев принял командование вновь созданным Калининским фронтом. Уже 5 декабря 1941 г. войска фронта первыми начали контрнаступление под Москвой и прорвали оборону 9-й немецкой армии. 16 декабря был освобожден Калинин. К январю 1942 г. войска И.С. Конева вышли к Волге в районе северо-западнее Ржева.

С января 1942 г. имя Конева связано с тяжелейшей и малоудачной для советских войск Ржевской битвой, где его войска участвовали в Ржевско-Вяземской операции 1942 г.



И.С. Конев (первый справа) с Г.К. Жуковым (в центре) на Курской дуге. Август 1943 года

В августе 1942 г. генерал-полковник Конев сменил генерала армии Г.К. Жукова на посту командующего войсками Западного фронта. На этом посту он участвовал в операции «Марс» и неудачно провёл Жиздринскую операцию, за что вновь был освобожден от должности командующего фронтом. Затем он командовал войсками Северо-Западного фронта. Опала, однако, продолжалась недолго: уже 23 июня 1943 г. И.С. Конев был назначен командующим Степным фронтом, который находился во втором эшелоне полосы обороны войск южного фаса Курского выступа. В Курской битве войска Степного фронта генерала Конева освободили Белгород.

В ознаменование этой победы и освобождения г. Орёл 5 августа в Москве был произведен салют 15 залпами из 120 орудий — первый салют Великой Отечественной войны. Дочь маршала вспоминала, что «в архиве отца сохранилась маленькая газетная заметка Алексея Толстого под названием «Салют Победе» от 5 августа 1943 г.

В ней писалось:

«Орел и Белгород больше, чем Ваграм и Аустерлиц. Вот почему гремели под сводами суворовским салютом московские пушки. Орлы сталинские облетели ощипанного берлинского орла. И Родина нарекла героев битвы бессмертными отныне именами — орловцев и белгородцев. Первыми ворвались они в исконные города наши. На своих штыках пронесли победу сквозь огонь и дым, заслужив благодарность современников и потомков».

Продвигаясь в юго-западном направлении, к 13 августа войска И.С. Конева подошли к Харькову. 22 августа последовал ночной штурм города, а на следующий день город был очищен от немцев. 28 августа 1943 г. И.С. Коневу было присвоено звание генерала армии, и он был награжден орденом Суворова 1-й ст.

С 20 октября 1943 г. Конев — командующий 2-м Украинским фронтом. Во главе его войск провёл Нижнеднепровскую, Корсунь-Шевченковскую, Кировоградскую, Уманско-Ботошанскую наступательные операции. Доведенное до совершенства полководческое искусство по окружению и ликвидации в короткие сроки вражеской группировки И.С. Конев проявил при подготовке и проведении Корсунь-Шевченковской операции, которая явилась в этом смысле почти классической. В этой операции он во многом переиграл фельдмаршала Эриха фон Манштейна, который не ожидал, что весной 1944 г. может начаться крупное наступление.

Войска И.С. Конева нанесли неожиданно мощный удар по противнику. В результате в районе Звенигородки в окружение попало около 80 тысяч немецких солдат и офицеров. Своевременным маневром 5-й гвардейской танковой армии И.С. Конев предотвратил предпринятую Манштейном попытку прорыва.

За разгром германских войск в Корсунь-Шевченковском котле генерал армии И.С. Конев 20 февраля 1944 г. был удостоен звания Маршала Советского Союза. Кроме того, 23 советским частям и соединениям были присвоены почетные наименования «Корсуньские», 6 соединениям — «Звенигородские», а 73 военнослужащих за мужество и героизм удостоились звания Героя Советского Союза.

В марте — апреле 1944 г. он провёл Уманско-Ботошанскую операцию, в которой за месяц боев его войска по распутице и бездорожью прошли на запад свыше 300 километров и 26 марта 1944 г. первыми в Красной армии перешли государственную границу, вступив на территорию Румынии.

В мае 1944 г. Маршал Советского Союза И.С. Конев был назначен командующим войсками 1-го Украинского фронта. Как вспоминал член Военного совета фронта генерал-лейтенант К.В. Крайнюков: «Вряд ли можно назвать другого полководца, который бы так успешно действовал как в оборонительных, так и наступательных операциях прошедшей войны. Благодаря своей широкой военной образованности, огромной личной культуре, умелому общению со своими подчиненными, к которым он всегда относился с уважением, никогда не подчеркивая своего служебного положения, волевым качествам и выдающимся организаторским способностям он снискал себе непререкаемый авторитет, уважение и любовь всех тех, с кем ему довелось воевать. Обладая даром предвидения, он почти всегда безошибочно разгадывал намерения противника, упреждал их и, как правило, выходил победителем».

Львовско-Сандомирская операция, которая началась 13 июля 1944 г. и завершилась блестящей победой, вошла в учебники истории военного искусства.

«Во Львовско-Сандомирской операции, — писал позднее Герой Советского Союза генерал армии Н.Г. Лященко, — по решению Ивана Степановича были последовательно введены в сражение по узкому шестикилометровому коридору, пробитому стрелковыми соединениями, две танковые армии в условиях, когда гитлеровцы проводили контрудар с цель закрыть брешь в своей обороне. Мне, как участнику того сражения, особенно ясна степень риска маршала. Ясно и другое: риск этот был обоснованный, подкрепленный всесторонним обеспечением ввода танковых армий, последующие действия которых и предопределили разгром фашистской группировки».

В ходе Львовско-Сандомирской операции были окружены и разгромлены в районе г. Броды восемь вражеских дивизий, освобождены западные области СССР, юго-восточные районы Польши, занят обширный Сандомирский плацдарм на западном берегу Вислы. Талант полководца был высоко оценен. Иван Степанович Конев 29 июля 1944 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. Очистив родную землю от врага и перемолов в боях его основные силы, войска, руководимые И.С. Коневым, вступили в качественно новый этап войны, двигаясь к логову врага.

Победный 1945-й



Вручение высшей награды Чехословакии — ордена «Белого льва» советским военачальникам. Военный парад в честь награжденных. Июнь 1945 года

С именем маршала И.С. Конева связаны блестящие победы на заключительном этапе войны. Войска 1-го Украинского фронта под его командованием участвовали в трех крупнейших стратегических операциях: Висло-Одерской, Берлинской и Пражской.

Благодаря высочайшему военному искусству маршала Конева и его умению применять разнообразные гибкие способы действий был спасен от разрушений Краков — древняя столица Польши. При освобождении города маршал Конев решил применить свой излюбленный прием — «золотой мост». По его приказу танкисты 4-го гвардейского танкового корпуса генерал-лейтенанта П.П. Полубоярова стремительно вышли в тыл вражеской группировки, угрожая ей смертельным ударом с запада.

С севера наступали стрелковые корпуса. Оставался единственный путь отхода — на юг. Туда-то и устремился со своими войсками фельдмаршал Ф. Шернер. Стоило оказаться фашистам в чистом поле, как на них обрушился шквал артиллерийских снарядов. Этот удар с воздуха был поддержан бомбардировщиками и штурмовиками 2-й воздушной армии генерал-полковника С.А. Красовского.

19 января 1945 г. советские войска вступили в город. В Москве Верховный главнокомандующий И.В. Сталин приказал в честь войск, взявших г. Краков, произвести салют — 24 залпа из 324 орудий. Одной из стрелковых дивизий, бравших Краков, было присвоено звание «Краковской».

В 1987 г. в Кракове был торжественно открыт памятник Коневу (скульптор Антон Хайдецкий). Однако после событий «бархатной» революции 1989–1990 гг. в Польше его демонтировали. Было решено перевезти памятник из Польши на «малую» родину маршала в г. Киров. Местные власти и Министерство обороны Российской Федерации предприняли много усилий, чтобы отреставрировать памятник, а в 1995 г., в канун 50-летия победы, он был торжественно открыт на одной из площадей города.

Умелыми действиями И.С. Коневу удалось овладеть Силезским промышленным районом, не допустив его разрушения. В штольнях Рудных гор солдаты нашли картины из собрания Дрезденской галереи. Благодаря настойчивости маршала бесценные находки были эвакуированы для реставрации в Москву. В 1955 г. 1240 отреставрированных полотен были возвращены в Дрезденскую галерею.

К 20-м числам января 1945 г. войска И.С. Конева вышли к рекам Одер и Нейсе, закрепившись на плацдармах их левобережья. С целью разгрома группы армий «Центр» противника была проведена Нижнесилезская операция. 8 февраля 1945 г. войска 1-го Украинского фронта прорвали Одерский оборонительный рубеж. 1 апреля капитулировал 18-тысячный гарнизон города-крепости Глогау, а в районе Бреслау была блокирована 40-тысячная группировка противника.

В битве за Берлин войска 1-го Украинского фронта наряду с войсками 1-го Белорусского фронта Г.К. Жукова и 2-го Белорусского фронта К.К. Рокоссовского добивали отчаянно сопротивляющиеся немецко-фашистские войска на подступах к столице Германии. Армии И.С. Конева уже 18 апреля 1945 г. прорвали вражескую оборону, возведенную по рекам Одер и Нейсе, и вышли на реку Шпрее.

25 апреля 1945 г. недалеко от города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США. Вот как пишет об этом в своей книге дочь маршала: «По поводу исторической встречи на Эльбе я вспоминаю одну забавную историю из недавнего прошлого. Президент США Билл Клинтон совершал официальный визит в Киев. Во время своего выступления он решил сказать что-то о традициях дружбы между американцами и народом Украины, которая имеет давние корни: в апреле 1945 года американские войска встретились на Эльбе с солдатами именно Украинского фронта, соотнеся название фронта с названием страны (был ли это неудачный перевод или, быть может, недоработка спичрайтеров, не знаю). На самом деле на Эльбе встретились воины 12-й американской группы войск под командованием генерала Омара Бредли и 1-го Украинского фронта, которым командовал мой отец».

Тогда же войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов соединились западнее Берлина. В окружении оказалась вражеская группировка численностью 200 тысяч человек. 2 мая 1945 г. столица Германии капитулировала.

В самый разгар Берлинской операции в столице Чехословакии началось народное восстание против фашистских оккупантов. По утвержденному Ставкой плану в Пражской операции помимо 1-го Украинского фронта принимали участие войска 2-го Украинского (Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского) и 4-го Украинского (генерала армии А.И. Еременко) фронтов. Главный удар по группе армий «Центр» генерал-фельдмаршала Шернера наносили войска 1-го Украинского фронта, наступавшие через труднопроходимые Рудные горы.

Марш танковых и механизированных соединений был небывало сложным и стремительным: он занял всего пять дней и ночей. Утром 9 мая радостные пражане встречали советских воинов цветами. В 1980 г. на площади Интербригады в пражском районе Дейвице был установлен памятник маршалу И.С. Коневу работы архитекторов З. Крыбуса и В. Ружички.

За победы на завершающей стадии войны И.С. Конев был награжден орденом «Победа». Вот что пишет о дальнейших событиях дочь маршала по его рассказам: «Кольцо вокруг отказавшейся сложить оружие группировки Шернера было замкнуто. В этом гигантском котле оказалось более полумиллиона немецких солдат и офицеров. Надо сказать, что отдельные стычки с теми, кто не желал сдаваться, продолжались еще почти неделю. Кстати, в течение этой недели был пленен генерал и изменник родины Власов. Случилось это восточнее Пльзеня. Войсками 25 танкового корпуса генерал-майора Е.И. Фоминых была пленена власовская дивизия Буйниченко. Когда танкисты стали ее разоружать, выяснилось, что в одной из легковых машин находится Власов, обнаружить которого помог его собственный шофер. Власова привезли в штаб 13-й армии генерал-полковника Н.П. Пухова, а оттуда на командный пункт фронта. Отец отдал распоряжение доставить его сразу в Москву».

За завершающие операции Великой Отечественной войны и достижение общей победы над врагом И.С. Конев во второй раз был удостоен звания Героя Советского Союза. На Параде Победы 24 июня 1945 г. он командовал парадным расчетом родного ему фронта.

«Пример непрестанного творчества в военном искусстве»

В 1945–46 гг. И.С. Конев — главнокомандующий Центральной группой войск и Верховный комиссар по Австрии. В дальнейшем занимал должности главнокомандующего Сухопутными войсками и заместителя министра Вооруженных Сил СССР (1946–1950 гг.), главного инспектора Советской Армии — заместителя военного министра СССР (1950–1951 гг.).

С ноября 1951 по март 1955 г. И.С. Конев служил во Львове, где командовал войсками Прикарпатского военного округа. В округ, который был сформирован из войск 1-го и 4-го Украинских фронтов, вошли западно-украинские земли: Галиция, Волынь, Закарпатье и Северная Буковина.

Это было время, когда в прошлое уходила эпоха И.В. Сталина. О его роли в войне И.С. Конев очень много беседовал с писателем К.М. Симоновым. Уже после смерти писателя вышла его книга «Глазами человека моего поколения», большой раздел которой составляют беседы с маршалом И.С. Коневым.



C семьей на даче в Подмосковье. 1960-е годы

В 1955–1956 гг. И.С. Конев вновь занял пост главнокомандующего Сухопутными войсками. Одновременно с мая 1955 г. по июнь 1960 г. он был главнокомандующим Объединенными вооруженными силами государств — участников Варшавского договора. Во время Венгерских событий 1956 г. маршал Конев подписал приказ о подавлении «сил реакции и контрреволюции». Он объявил также решение о создании в Венгрии Южной группы войск Советской армии.

В 1961–1962 гг. Конев был главнокомандующим Группой советских войск в Германии и принимал активное участие в преодолении Берлинского кризиса 1961 г. Президент Академии военных наук генерал армии М.А. Гареев писал:

«Маршал Советского Союза И.С. Конев не только одержал крупные победы, блестяще организовал и провел ряд важнейших операций, но и внес большой вклад в развитие военного искусства. В послевоенные годы, командуя войсками Прикарпатского военного округа, Группы войск в Германии, будучи главкомом Сухопутных войск, Объединенных Вооруженных Сил Варшавского Договора, он многое сделал для обобщения опыта Великой Отечественной войны, творческого его использования в подготовке войск и разработке новых проблем военного искусства в связи с появлением ракетно-ядерного оружия и других новых средств вооруженной борьбы. Современным офицерам он подал великий пример новаторства и непрестанного творчества в военном искусстве, чему всем офицерам надо неустанно учиться».

Со второй половины 60-х — начала 70-х гг. XX века Маршал Советского Союза И.С. Конев работал над книгами воспоминаний «Сорок пятый» и «Записки командующего фронтом». До самых последних дней своей жизни, которая оборвалась 21 мая 1973 г., Иван Степанович проводил большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, никогда не забывая свои родные места.

За выдающиеся заслуги перед Отечеством Иван Степанович Конев многократно отмечен: он награжден орденом «Победа», семью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1-й ст., двумя орденами Кутузова 1-й ст., орденом Красной Звезды, Почетным оружием с золотым изображением Государственного герба СССР, многими медалями. Среди его наград 27 иностранных орденов, в том числе Великобритании, США и Франции. И.С. Конев — Герой Чехословакии и Герой Монголии. Урна с его прахом захоронена на Красной площади в Кремлевской стене. Имя И.С. Конева присвоено улице в Москве. На родине Ивана Степановича, в деревне Лодейно Подосиновского района Кировской области, установлен его бронзовый бюст.

По материалу кандидата исторических наук Сергея Курепина, научного сотрудника НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации