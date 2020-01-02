Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Посольство США в Багдаде на фоне беспорядков отменило всю консульскую работу и рекомендовало американцам не приближаться к зданию, следует из релиза на сайте посольства.

«Из-за нападений боевиков на территорию посольства США вся консульская работа приостановлена до дальнейшего уведомления. Все намечавшиеся встречи отменяются. Гражданам США рекомендуется не приближаться к посольству», — говорится в релизе.

Кроме того, посольство советует своим гражданам также избегать мест проведения протестов и не путешествовать в Ирак.

Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе «зеленой зоны» иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». В среду митинг продолжился, и военнослужащие США в очередной раз применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия «атакой на суверенитет» самого Ирака.

США нанесли удары по пяти объектам движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке и Сирии «в ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлах» по иракским базам». В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.