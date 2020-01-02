Компания AMD вознамерилась сделать новые флагманские видеокарты в два раза быстрее нынешних. Речь о видеокартах на базе процессора серии Navi, передает iXBT.com.

За прошедшие полгода компания так и не смогла сформировать модельный ряд видеокарт нового поколения. Но вскоре это произойдет, утверждают инсайдеры. Согласно их информации, производитель уже сформировал первые образцы графического процессора Navi 21 и уже даже провел первые тесты. Они реально обнадеживают.

Инсайдеры утверждают, что площадь нового графического процессора составляет 505 квадратных миллиметров. А это более чем в два раза больше, нежели у его предшественника Navi 10, которым оснащались видеокарты Radeon RX 5700.

Подчеркнем, что этот показатель в разы превосходит показатели 7-нм чипа Vega 20.