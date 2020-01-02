Жених Ольги Бузовой Давид Манукян травмировался на отдыхе в Куршавеле

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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова Новый год встретила вместе со своим возлюбленным — блогером и музыкантом Давидом Манукяном. За пару дней до праздника пара отбыла на горнолыжный курорт Куршавель.

Жених Ольги Бузовой Давид Манукян травмировался на отдыхе в Куршавеле

Первый совместный новогодний отдых был омрачен неожиданными неприятностями. Дава во время катания на лыжах повредил себе руку. Об этом он лично оповестил многотысячную армию поклонников на своей странице в соцсети. Ольга же закрыла на время свой аккаунт, лишив тем самым подписчиков возможности узнать о перипетиях в ее жизни.

«Новый год я решил встретить с травмой. Ребят, следите за своим здоровьем и будьте аккуратней», — цитирует Манукяна издание «СтарХит».

Сама Бузова на травму отреагировала шуткой. Она укорила любимого в том, что он специально травмировал руку — дабы ее не носить на руках.

Напомним, ради своего бойфренда Ольга Бузова отказалась от корпоративов, на которых могла бы заработать, как минимум, 20 миллионов рублей.

О том, что 33-летняя поющая телеведущая и 26-летний Давид Манукян пара и уже живут вместе, зрители узнали из финального выпуска программы «Плант Б». Бузова тогда откровенничала со своим другом Батрутдиновым и призналась, что с Давой снова почувствовала себя счастливой.

С первым мужем — футболистом Дмитрием Тарасовым — Ольга развелась 30 декабря 2016 года.