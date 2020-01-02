Жених Ольги Бузовой Давид Манукян травмировался на отдыхе в Куршавеле

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова Новый год встретила вместе со своим возлюбленным — блогером и музыкантом Давидом Манукяном. За пару дней до праздника пара отбыла на горнолыжный курорт Куршавель.

Первый совместный новогодний отдых был омрачен неожиданными неприятностями. Дава во время катания на лыжах повредил себе руку. Об этом он лично оповестил многотысячную армию поклонников на своей странице в соцсети. Ольга же закрыла на время свой аккаунт, лишив тем самым подписчиков возможности узнать о перипетиях в ее жизни.

«Новый год я решил встретить с травмой. Ребят, следите за своим здоровьем и будьте аккуратней», — цитирует Манукяна издание «СтарХит».

Сама Бузова на травму отреагировала шуткой. Она укорила любимого в том, что он специально травмировал руку — дабы ее не носить на руках.

Напомним, ради своего бойфренда Ольга Бузова отказалась от корпоративов, на которых могла бы заработать, как минимум, 20 миллионов рублей.

О том, что 33-летняя поющая телеведущая и 26-летний Давид Манукян пара и уже живут вместе, зрители узнали из финального выпуска программы «Плант Б». Бузова тогда откровенничала со своим другом Батрутдиновым и призналась, что с Давой снова почувствовала себя счастливой.

С первым мужем — футболистом Дмитрием Тарасовым — Ольга развелась 30 декабря 2016 года.