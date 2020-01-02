Обнаружена загадочная сила, которая объясняет все аномалии во Вселенной

На данный момент все знают 4 силы: гравитация, электромагнетизм, а также два вида ядерных взаимодействий (сильные и слабые). Имеющиеся знания не объясняют и 90% всех странностей, которые наблюдаются в космосе.

Ученые отмечают, что черная материя составляет 95% космического пространства. О ней практически нет никакой информации, поэтому загадки Вселенной так и остаются нерешенными.

Обнаружить пятую силу вызвалась команда из Института ядерных исследований, относящегося к Венгерской академии наук. Группа ученых возглавляется физиком Аттилой Крашнахоркай. После многочисленных исследований было представлено существование субатомного объекта под названием Х17. Свойства частицы соответствуют тем, которые должны быть у пятой силы.

По словам экспертов, именно благодаря темной материи происходит расширение Вселенной.Пространство расширяется, хотя сила гравитации, казалось бы, должна его сужать. Это самая главная загадка, которая может быть разгадана с выявлением пятой силы.