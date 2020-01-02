Известная ясновидящая предсказала конец света в 2020 году

|Джин Диксон, ушедшая из жизни в 1997 году, за свою жизнь поведала много страшных сюжетов. Так, она увидела убийство президента США Джона Ф. Кеннеди. В итоге слова женщины сбылись. Одно из предсказаний касалось конца света в 2020 году, сообщает портал Новости Планеты.
Апокалипсис приводится в книге под названием «Призыв к славе», которая была написана ещё в 1970-е годы. Важно отметить, что по отношению к ясновидящей имеется термин «эффект Джин Диксон». Он обозначает перекрытие несколькими состоявшимися событиями всех не произошедших.
Диксон стала известной именно после предсказания смерти лидера США. За 4 года до инцидента она сказала, что к власти придет президент, который умрет на посту. Также Диксон говорила, что по окончанию Второй мировой США и СССР перестанут поддерживать теплые контакты. В будущем возможно вновь объединение сил уже с Россией для борьбы с Китаем.
Случится ли на самом деле что-то с человечеством и планетой в целом, сказать трудно. Это будет известно со временем.