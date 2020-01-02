Женщина решила не рожать детей, чтобы не загрязнять Землю

Население земного шара постепенно растет. Значительный прирост особенно заметет в странах Африки и Азии. Ученые прогнозируют, что уже к концу столетия нас будет 11 миллиардов. Женщина по имени Джульетта решила не заводить детей, дабы не загрязнять планету еще больше, сообщает портал Новости Планеты.С каждым годом в некоторых регионах планеты всё острее становятся вопросы касательно нехватки продовольствия, вырубки лесов, изменения климата, загрязнения океана и т.д. Число проблем не уменьшается, а только возрастает. 32-летняя Чайлдфри Джульетта решила бороться со всем радикально: она просто отказалась от рождения ребенка на благо планеты. Женщина является довольно активной в социальных сетях. Именно из соцсетей мир узнал о намерениях женщины.Джульетта уверена, что дети требуют потребления большего объема ресурсов в течение всей жизни. Именно осознание этого останавливает женщину от рождения ребенка. Родители Джульетты поддерживают решение дочери.