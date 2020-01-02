Результаты розыгрыша новогоднего миллиарда: кто выиграл в лотерею в новогоднюю ночь в Столото

Share Tweet Share Share Email CommentsЖитель Москвы выиграл в новогоднюю лотерею 1 миллиард рублей, сообщается на сайте “Столото”. Эта сумма стала рекордной всю историю государственных лотерей в стране.Сообщается, что рекордный выигрыш обошелся новоиспеченному миллиардеру всего в 100 рублей – именно столько стоил лотерейный билет. На сайте “Столото” опубликован и номер счастливого билета розыгрыша лотереи “Новогодний миллиард” – 131626314944.Всего в новогоднем тираже приняли участие 53 614 853 билета.

“Также было разыграно 105 призов по 1 миллиону рублей. Общая сумма выигрышей составила 3 507 979 503 рубля. Всего в новогоднем тираже выиграло 23 801 695 билетов”, – сообщают организаторы лотереи.Обладатель миллиарда еще не выходил на связь с организаторами лотереи.Теперь для получения денег победителю нужно приехать в московский лотерейный центр. В «Столото» выразили надежду, что победитель вскоре объявится и расскажет, как планирует потратить деньги.