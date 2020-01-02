Квартира и студия площадью 37 квадратов в Польше

Это пространство в городе Познань, Польша, стало новым домом и рабочим местом для владельца студии Brandburg. Многофункциональный дизайн помещения на площади всего 37 квадратных метров выполнили архитекторы фирмы mode:lina. Главной задачей квартиры стало создание привлекательного места для проведения деловых встреч.

Кроме того, важно было разработать зону творческих мастерских, а также включить все необходимые для жизни удобства. И, наконец, не забыть о безопасности помещения для 6-летнего сына хозяина. Основной объём построен из древесных панелей, что отвечает всем потребностям интерьера. Общая структура вмещает кухню, уютную спальню, кабинет и скрытую детскую. Большая рабочая стена обеспечивает удобный участок для общения с клиентами. И даже остаётся место, чтобы повесить любимый велосипед с элементами фирменного стиля компании заказчика.

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Фотографии: Patryk Lewinski