Особенности образования в Китае

Образование в КНР

Не для кого ни секрет, что КНР стала одной из самых развитых стран мира. Качественное и доступное образование, разнообразие отдыха для туристов, а также производство техники и других товаров которые экспортируются по всему миру, все это способствует улучшению жизни в Китае и экономики страны.

Среди молодежи работа и обучение в КНР становится все более популярными. Так как в этой стране очень престижно иметь европейских сотрудников в штате компании, школы или детском саду, а также именно здесь самое доступное образование, с дипломом которого вы сможете претендовать на выбранную вакансию в 55 странах мира.

И стоит заметить, что еще в середине прошлого столетия больше половины населения страны были совершенно безграмотными, а уже сейчас можно получить одно из самых качественных и лучших образований во всем мире.

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Практически во всех регионах Поднебесной в обязательную программу входит начальная школа и посещение занятий. Каждый гражданин Китая имеет возможность получить образование на бесплатной основе, которое в свою очередь контролирует государство.

Процесс получения образования не отличается от украинского. Сначала детский сад после начальная и средняя школа, ну и, конечно же, поступление в ВУЗ.

Также предоставляется возможность поступления в профессиональные технические училища для тех, кто не желает получать высшее образование. В университетах обучаются от четырех до пяти лет, а вот в мединститутах на два или три года дольше.

Ежегодно в КНР приезжают несколько тысяч европейских студентов.

Учиться вы сможете на английском или китайском языке, на ваш выбор, но с предоставлением необходимых документов.

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05 сентября 2016