СМИ: В Турции в 2019 году большинство парламентских запросов остались без ответа

«Министры и аппарат президента ответили только на 1 тыс. 492 из 15 тыс. 371 парламентского запроса», — отмечает издание.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли отреагировал только на семь из 1 тыс. 260 запросов, а министр финансов и казначейства Берат Албайрак дал ответ на четыре из 478 вопросов.

Напомним, что Турция перешла от парламентской к исполнительной президентской системе после выборов, состоявшихся в июне 2018 года. В рамках новой президентской формы правления был отменён пост премьер-министра, а президенту Турции предоставлены обширные полномочия над правительством и государством. После конституционных изменений члены парламента также потеряли право накладывать вето на правительственные постановления.

Отсутствие ответов на запросы членов парламента, которые обязаны контролировать министров и министерства, является «доказательством того, что новая система избегает проверок», цитирует Birgün заместителя председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Гамзе Аккуша Илгезди.

«Согласно Конституции и подзаконным актам парламента, ответы на парламентские запросы должны быть представлены в течение 15 дней», — сказал Илгезди.