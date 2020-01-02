У Луцьку в під’їзді 9-поверхівки сталась пожежа

У Луцьку на вулиці Гордіюк трапилась пожежа в панельній 9-поверхівці.

Пожежа виникла 1 січня о 05:50, — пише У ДСНС України у Волинській області.

Уже за 5 хвилин до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини.

З’ясувалося, що пожежа виникла у сміттєзбірнику в одному з під’їздів.

Співробітники ДСНС провели часткову евакуацію людей з під’їзду та одночасно приступили до гасіння загорання. О 06:09 пожежу локалізували, а о 06:18 – ліквідували.

Вогонь знищив дерев’яні відходи у сміттєзбірнику, пошкодив стіни. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.