УАЗ планирует начать экспорт автомобилей в Китай

Ульяновский автозавод планирует расширить географию экспорта своих автомобилей за счет выхода на рынок Китая. Об этом в четверг, 2 января, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

По его словам, завод отправил в Китай пробную партию из порядка 600 внедорожников «Хантер» и сейчас прорабатывает возможность сертификации в КНР моделей «Патриот», «Пикап» и «Автобус/Комби».

Он добавил, что выйти на китайский рынок планирует не только автомобильный завод, но и ульяновские производители металлоконструкций, дорожных и мостовых барьерных ограждений. Для этого они изучили китайские стандарты и выпустили пробную партию, а контролирующие органы Китая провели аудит завода и производства.

«Партнерские связи Ульяновской области с Китаем насчитывают уже более 20 лет. Мы прошли серьёзный путь навстречу друг другу и сегодня возлагаем большие надежды на дальнейшее продолжение сотрудничества», — резюмировал глава региона.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», из-за ежегодной инвентаризации и ремонтно-профилактических работ зимние каникулы на УАЗе продлятся до 10 февраля.