С января Старый мост через в Барнауле почти два года закроют всех видов транспорта

В Барнауле больше чем на полтора года перекроют движение по Старому мосту через Обь. Объект, на котором с октября проходит капитальный ремонт, будет закрыт для проезда с 5 января 2020 года ориентировочно по ноябрь 2021 года, сообщается на сайте Упрдор «Алтай». Таким образом, переправиться из Барнаула на другой берег на автомобиле можно будет только одним способом.

Руководители профильных ведомств обсудили в региональном Минтрансе проблемы, связанные с организацией движения. «Мы все понимаем важность этого объекта для города и сообща находим решения, чтобы ускорить работы, но, к сожалению, их невозможно выполнять параллельно и без закрытия моста на весь период. Необходимость ремонта давно назрела, и РЖД и Минтранс идут нам навстречу, чтобы граждане испытывали как можно меньший дискомфорт», – пояснил начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский.

Проект ремонта предусматривает масштабный объем работ. Вместо железобетонных плит, их более 700, смонтируют металлические, вес конструкции составит более 2 тысяч тонн. После того, как закончатся работы на основной части моста, можно будет перейти к ремонту эстакад: балки пролетных строений на них предстоит полностью заменить. Эти работы продлятся до августа 2021 года, после чего начнут устройство мостового полотна. По контракту, ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года. Стоимость работ составляет 1,1 млрд рублей.

Общественный транспорт, маршруты которого проходили через Старый мост, теперь будет следовать по Правобережному тракту, через Новый. Железнодорожный транспорт также перенаправят на соседние пути. На подъездах к мосту установят соответствующие знаки и заграждения, будут дежурить экипажи ГИБДД. «Мы обратились руководству «Российских железных дорог» с просьбой не пускать электрички и поезда под объектом в период его ремонта. В РЖД откликнулись на предложение. Нам были выданы технические условия, которые мы включили в проект и сейчас отрабатываем», — рассказал Ярослав Долинский.