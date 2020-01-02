25 стран, в которых можно легко забить косячок

В этом посте представлено 25 стран, в которых легче и безопаснее всего покурить марихуану. Страны расположены в обратном порядке – последней в этом списке вы найдете самую лучшую страну для любителей «забить косячок». Рейтинг построен по таким показателям, как легальность, доступность и фактор комфорта.

Северная Корея

В это трудно поверить, но правительство Северной Кореи не считает коноплю наркотиком, и она (предположительно) растет там повсеместно, прямо вдоль дорог. Говорят, курить марихуану в стране не запрещено, но страна оказалась последней в списке, потому что сама по себе она не очень жалует западных туристов.

Эстония

В этой стране любят «домашнюю» травку, так что это отличный вариант, если вы предпочитаете покупать товар на месте. К сожалению, хранение небольшого количества конопли считается нарушением закона.

Бразилия

Фактически, марихуана здесь незаконна, но во многих местах к ней относятся терпимо, а по всей стране уже ни один год шириться движение за легализацию. Говорят, купить косячок можно на большинстве городских пляжей, в барах и клубах, но будьте внимательны к местам, в которых курите.

Непал

Марихуана и ее производные – гашиш и банг (перетертые листья конопли с добавлением сухофруктов, сахара и других компонентов) – широко распространены по всему Непалу и часто являются частью религиозных ритуалов. В Катманду туристам повсюду предлагают гашиш, но фактически конопля вне закона, так что, возможно, придется дать взятку полицейскому, если вас поймают за раскуриванием.

Коста-Рика

В Коста-Рике марихуана нелегальна, но, говорят, ее легко достать. Только представьте себе, каково это – покурить на таком пляже?

Германия

В Германии законы против марихуаны реально сбивают с толку, но с 1994 года на большей части страны носить при себе небольшое количество конопли стало легально. В северных городах Гамбург и Берлин люди курят в открытую, а разговоры об открытии кофе-шопов, как в Амстердаме, возникают все чаще и чаще.

США

Конопля легальна в двух штатах – Колорадо и Вашингтоне и может стать законной в других частях США, особенно после того, как большинство граждан поддержали легализацию. Но в большей части страны марихуана по-прежнему незаконна.

Аргентина

В 2009 году Аргентина решила, что наказывать человека за личное употребление марихуаны – это неконституционно, однако она все еще не легализована. Большую часть марихуаны в Аргентину провозят контрабандой из Парагвая, но многие выращивают свою собственную.

Мексика

В 2009 году в Мексике разрешили хранить до 5 грамм конопли, но если у вас больше – не попадитесь полиции, иначе можно влететь на кругленькую сумму. Мексиканский климат идеально подходит для выращивания конопли, так что по качеству она здесь одна из лучших в мире.

Бельгия

Хранение до 5 грамм марихуаны разрешено для лиц старше 18 лет. Говорят, найти марихуану в Бельгии довольно легко, и она доступна практически во всех крупных городах, включая Брюссель, Антверпен и Лёвен.

Канада

Законный статус конопли в Канаде пока находится в стадии изменения, так что будьте осторожны, но найти ее можно практически по всей стране. Ванкувер известен многим, как конопляная столица.

Индия

Хотя технически хранение марихуаны в Индии запрещено, ее здесь пруд пруди: ее используют в религиозных ритуалах, она растет в природе и продается в магазинах, в виде банга. Также считается, что это растение впервые появилось на северо-западе Гималаев, откуда и начало свое триумфальное шествие по миру.

Перу

Хранение до 8 грамм конопли в этой стране законно, если только при вас больше нет никакого другого наркотика. Говорят, найти коноплю в Лиме очень легко, хотя увидеть Мачу-Пикчу – еще одна не менее важная причина посетить эту страну.

Колумбия

В 2010 году в Колумбии разрешили хранить до 20 грамм марихуаны, но выращивать или продавать ее по-прежнему незаконно. В Колумбии много разновидностей конопли, и, говорят, она там доступна по отличным ценам.

Чехия

В 2010 году в Чехии легализовали хранение до 15 грамм марихуаны для личного использования. Сегодня Прага является лидером Европы по курению конопли.

Хорватия

Начиная с 2013 года, марихуану в этой стране легализовали для личного использования, но выращивать или продавать ее по-прежнему нельзя. В любом случае, эту страну стоит посетить, ведь в Хорватии находится объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – дворец Диоклетиана, а также одни из самых красивых побережий в мире.

Чили

В 2007 году в Чили легализовали марихуану для личного использования. Ее можно найти в городских барах и на пляжах, так что можно «полетать», при этом не поднимаясь ни на одну из многочисленных гор страны.

Ямайка

Вообще, выращивание и потребление марихуаны здесь незаконно, но это растение так долго и прочно ассоциируют с ямайцами, что ее продают здесь в открытую. Несмотря на не вполне легальный статус растения, здесь организуются ганджа-туры, во время которых можно «накуриться так, что вы будете разговаривать с самим Бобом Марли».

Эквадор

В этом году в Эквадоре легализовали хранение 20 грамм конопли для личного использования. Страна известна своим биологическим разнообразием, особенно на Галапагосских островах, где Чарльз Дарвин придумал свою теорию эволюции. Кто знает, какие открытия вы найдете здесь для себя?

Австралия

В некоторых частях Австралии конопля легализована, но все зависит от штата. Страна известна своим курением и, говорят, в стране «самая забористая» марихуана.

Португалия

Португалия легализовала хранение марихуаны для личного пользования в 2001 году, и вместо того, чтобы арестовывать наркоманов, к ним относятся, как к пациентам, нуждающимся в лечении. Помимо этого, в Португалии около 800 км песчаных пляжей на побережье Атлантического океана.

Швейцария

В Швейцарии довольно либеральные законы, касательно марихуаны, и выращивать до четырех растений легально в нескольких регионах. Помимо этого, эта страна великолепна и известна своим сыром и шоколадом – и все они отлично идут под марихуану.

Нидерланды

Конопля считается де-факто легальной. Амстердам известен своими кафе, в которых продают травку, так что найти ее – не проблема. Помимо этого, Голландия также славится своим крупнейшим в мире цветочным садом – Кёкенхоф.

Испания

В Испании легализировано хранение двух растений марихуаны. Помимо этого, в этой стране родился Сальвадор Дали, а Барселона славится творениями Антонио Гауди. Ее, без сомнения, стоит посетить.

09.12.2013