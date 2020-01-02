Семья Заворотнюк оскорбилась из-за обвинений в симуляции

Семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, на болезни которой наживаются мошенники и папараци, резко высказалась на тему слухов, будто бы актриса не болеет раком.Таким поступком родные в очередной раз подтвердили информацию об онкологическом заболевании.Близкие звезды опубликовали на официальной странице в Instagram скриншот новости, которую распространили российские СМИ, в которой журналисты утверждают, что актриса не больна раком»Мы заранее приносим свои извинения за резкость, но невозможно подобрать другие слова для подобного. Неуважаемый писака. Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам», — обратились родные актрисы к журналисту.

Ранее концертный директор Заворотнюк заявил, что тяжело больная актриса Анастасия Заворотнюк даст интервью одному из телевизионных каналов. Концертный директор Заворотнюк предупредил, что проанонсирует выступление актрисы, когда она будет готова поделиться информацией о состоянии здоровья. Но конкретной даты пока не назвал.Напомним, информация о заболевании Анастасии Заворотнюк появилась в конце лета. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии.