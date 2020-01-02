Тренировка по керлингу, «Холодное сердце», концерт у «Чаши»: чем сегодня заняться в Казани

Для казанцев и гостей города сегодня, 2 января, подготовлена обширная развлекательная программа, напоминает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 11:00 в парке Победы пройдут лыжные соревнования. Преодолеть дистанцию в 1 км могут дети от 7 лет и взрослые. Участие в соревнованиях бесплатное, по регистрации на сайте.

В 12:00 в Горкинско-Ометьевском лесу все желающие смогут поиграть в зимние игры — салки, перебежки и другие подвижные игры. Там же можно будет потанцевать под баян и согреться горячим чаем.

В парке «Континент» с 12:00 начнется праздничная программа «Дедушка Мороз и Снегурочка». Театральное представление «Холодное сердце» состоится в парке «Черное озеро» (в 12:00) и на бульваре «Белые цветы» (в 16:00).

В 17:00 в парке «Черное озеро» пройдет открытая тренировка по керлингу. Мастер-классы проведут спортсмены федерации керлинга Татарстана.

Праздничная программа в 17:00 начнется в парках «Калейдоскоп» и «Сосновая роща».

Финальным аккордом дня станет праздничный концерт у центра семьи «Казан». Концерты у «Чаши» будут проходить каждый вечер — с 17:00 до 19:00 — до 7 января.

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