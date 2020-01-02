Госсекретарь США отменил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отменил зарубежную поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр, сообщают украинские СМИ.

Запланированные поездки за границу главы Госдепартамента США переносятся на неопределенный срок. Причины переноса тура неизвестны.

Предполагается, что такое решение может быть связано с недавней атакой на американское посольство в Ираке.

Ранее официально сообщалось, что Помпео отправится в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.