Трамп упрекнул Меркель и Макрона за Украину

Президент США Дональд Трамп в новогоднюю ночь призвал лидеров Германии и Франции усилить помощь Украине.

Из соответствующим заявлением американский лидер выступил в общении с журналистами перед новогодней вечеринкой, которая прошла в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп упомянул Украину, когда сделал комплимент в адрес канцлера ФРГ Ангелы Мекрель.

«Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине — ред.)? Почему только Соединенные Штаты?» — заявил глава Белого дома.

Он также добавил, что НАТО должно помочь Украине.

«Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса — ред.), они также должны больше давать Украине», — сказал президент Трамп.