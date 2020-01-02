Назван победитель шоу «Голос»

В первый день Нового 2020 года в эфире Первого канала состоялся финал популярного вокального шоу «Голос». Его победителям по итогам голосования стал Аскер Бербеков, участник команды Константина Меладзе.

«Голос» финал: победитель, кто выиграл, результаты голосования

Напомним, в финале шоу сошлись только мужчины — Арсен Мукенди из команды Валерия Сюткина, Ив Набиев из команды Полины Гагариной, Антон Токарев из команды Сергея Шнурова и Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе.В нынешнем году, памятуя о грандиозном скандале с голосованием в детском «Голосе», руководство Первого канала изменило правило голосования: теперь за понравившегося участника зрителям можно было проголосовать только один раз на каждом этапе финала. Соответственно с одного телефонного номера система принимала не более трех смс с номером одного участника, при этом отправитель должен был подтвердить свое действие на пришедшее смс в свой адрес.

READ Группа «Россети» ввела новые мощности в нескольких федеральных округах

В первом этапе финала все участники исполнили дуэты со своими наставниками.Так, Валерий Сюткин и Арсен Мукенди вышли на сцену в шубах Деда Мороза, исполнив «7000 над Землей».Дуэтные выступления завершили Константин Меладзе и Аскер Бербеков, исполнив хит Валерия Меладзе «Как ты красива сегодня».

Финал «Голоса»: результаты голосования

По результатам первого этапа дальнейшую борьбу в финале продолжили Аскер Бербеков, Антон Токарев и Ив Набиев. На третьем этапе финала оставшиеся участники представили еще по одной песне соло. Ив Набиев эпатировал неожиданным прочтением хита Гарика Сукачева «Моя бабушка курит трубку».В итоге по результатам трех этапов победителем восьмого сезона вокального телепроекта «Голос» стал Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе. Он получил 66,1% голосов телезрителей.Первый канал вручил победителю традиционную статуэтку и призы от спонсоров проекта — один миллион рублей и турпутевку в Турцию.Лучшим наставником сезона стал Сергей Шнуров.

READ Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро