«Эрдоган может назначить досрочные выборы в связи с ростом политических проблем»

Турция может объявить о досрочных выборах задолго до официально назначенного срока в 2023 году из-за неспокойной экономической ситуации в стране, новых партий, созданных бывшими высокопоставленными членами Партии справедливости и развития (ПСР), проблем с беженцами и обострения политического кризиса с Соединёнными Штатами, указывает в статье для Asia Times Ташпинар.

«Все эти факторы указывают на то, почему Эрдогану целесообразно назначить досрочные выборы. Его единственная надежда — мобилизовать голоса националистов до того, как экономика и отношения с США ещё более ухудшатся», — отмечает аналитик.

Эрдоган до сих пор остаётся самым популярным политиком страны, добавляет Ташпинар. Но проигрыш ПСР в крупных городах, таких как Стамбул и Анкара, на местных выборах в этом году, на фоне глубокого экономического спада, считается серьёзным ударом по имиджу непобедимости турецкого президента, считает обозреватель.

Согласно нынешней избирательной системе Турции, победивший кандидат на президентских выборах должен набрать более 50% голосов избирателей, напоминает автор.

«Его (Эрдогана – ред.) шансы на победу невелики, но отчаянные времена требуют отчаянных мер», — заключает он.