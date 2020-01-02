БарнаулПассажирТранс вышел новый виток борьбы банкротством фоне выросших претензий мэрии

Недавно избежавшее банкротства ОАО «БарнаулПассажирТранс» (БПТ) — один из крупных городских перевозчиков — снова вынуждено отбиваться от требований кредиторов. На этот раз заявительницей в деле о финансовой несостоятельности выступает местная предпринимательница Людмила Вшивцева, в пользу которой суд несколькими месяцами ранее взыскал крупный долг. На этом фоне компания продолжает обмениваться с администрацией Барнаула взаимными финансовыми претензиями.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте Арбитражного суда Алтайского края, 25 декабря от Вшивцевой поступило заявление, в котором она требует признать ОАО банкротом. Первое заседание должно пройти только 29 января 2020 года, и сумма претензий предпринимательницы в карточке дела пока не указывается. Однако известно, что в августе текущего года Вшивцева уже обращалась в арбитраж с иском к БПТ, требуя взыскать с компании долг за поставленные запчасти. Итоговая сумма иска достигла 3,1 млн рублей. Суд тогда посчитал претензии женщины справедливыми и постановил взыскать эту сумму с перевозчика. Возможно, это и послужило поводом для подачи иска о признании юрлица несостоятельным.

Заметим, что это не единственные претензии, направленные в адрес «БарнаулПассажирТранса». 24 декабря текущего года комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула подал иск в отношении компании с требованием взыскать с нее 970 тысяч рублей долга по договору аренды. 26 декабря администрация подала еще один иск, в требованиях которого фигурирует уже сумма в 5,5 млн рублей. БПТ, в свою очередь, 27 декабря подал иск к мэрии на сумму в 16,5 млн рублей. Подробной информации по двум последним заявлениям на сайте суда не опубликовано. Первые заседания по всем трем искам пройдут только в следующем году.

Напомним, что 24 октября 2019 года в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление о банкротстве ОАО «БарнаулПассажирТранс». Истцом выступил бизнесмен Игорь Пасичняк, который ранее выиграл у компании финансовый спор почти на 400 тысяч рублей. Стоит отметить, что ОАО уже с конца 2018 года демонстрировало свою финансовую неустойчивость. На финансовые проблемы косвенно указывают и проблемы на маршрутах, которые обслуживает перевозчик: вместимость и количество автобусов на них неоднократно снижались. Администрация краевого центра даже пригрозила расторгнуть контракт с БПТ из-за того, что компания самовольно снимает автобусы с популярных маршрутов № 1 и 10 и переводит их на садоводческие направления. Однако уже 2 декабря суд вернул заявление истцу, так как ему удалось уладить свои дела с компанией в рамках мирового соглашения.