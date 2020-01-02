15 элегантных способов декора с помощью кружев

Когда мы думаем про кружево, то представляем себе наряд невесты, занавески на окнах или бабушкины салфетки. Мало кто себе представляет, насколько разнообразным может быть применение кружев, если подключить фантазию. В интерьере оно выглядит очень элегантно и совсем не вычурно. Предлагаем самые интересные примеры применения кружев в декоре дома.

От потолка до пола

Существуют несколько способов задекорировать потолок, но если интересует нечто необычное, чем просто фрески, смотровое окно или краска, тогда стоит остановить свой выбор на кружеве, как это сделала дизайнер Белла Такер. Посмотрите, как привлекательно смотрится кружево в свете люстры.

С другой стороны, можно декорировать кружевом не только потолок, но и пол. Посмотрите на красивое кружево голубого оттенка. Этот декор представлен компанией HomeTalk.

Элегантный декор стен

Если есть всего лишь один небольшой фрагмент кружевной ткани прямоугольной формы, можно декорировать стену в необычный способ, создав, например, основу для того, чтобы вешать украшения. Кроме того, небольшие салфетки тоже смогут стать достойным способом декорировать стены. Можно просто повесить их на стену либо поместить в рамки и так украсить стену.

Не забываем про окна! Вместо того чтобы повесить на окна кружевные занавески или шторы, можно попытаться сделать трафарет и им декорировать стёкла на окнах, как это сделали дизайнеры компании Design Inspiration.

Освещение со «спецэффектом»

Если есть много кружевных салфеток, тогда ещё понадобится абажур сферической формы или надувной мяч, чтобы создать свой собственный диско-шар. Такой прием отлично подойдёт для декора детской комнаты, возможно, столовой, или где хочется создать необычную загадочную атмосферу, как, например, это сделала дизайнер Эмми Лиззи.

Если кто-то в поисках роскошного (но лёгкого и дешёвого) способа декорирования подсвечников в виде стаканчиков, он может воспользоваться идеей дизайнеров компании Budget Decorator. Это прекрасный способ, особенно, если нет желания тратить много денег на воплощение идеи.

Декор кухни и сада

Не нужно ограничиваться использованием кружева только для декора внутренних помещений. По правде говоря, кружевные салфетки могут стать стильными и красивыми кашпо для цветов.

Но не надо и на этом останавливаться. Посмотрите, как с помощью кружева можно декорировать кухонную утварь, создав, казалось бы, обычным предметам новый и интересный образ.

Эксклюзивный декор мебели с помощью кружевных трафаретов

Кружеву можно найти массу применений в области декора, мебель не стала исключением. Кружево и краска – это всё, что необходимо для создания эксклюзивного дизайна. При этом никакого особенного таланта не требуется. Посмотрите на этот изумительный комод, ящики которого декорированы кружевом, от компании Uniquely Chic Mosaics.

Стул от My Vintage Verve

Также можно использовать яркие цвета для создания незаурядного вида мебели. Посмотрите, как обычное ничем не привлекательный стул от My Vintage Verve преобретает совершенно другой вид, благодаря кружеву и позолоченной краске.

Превратите невзрачный стол в нечто особенное и привлекательное, используя кружево и краску, цвет которой выбирается по желанию, как это сделали дизайнеры от Salvaged Inspirations.