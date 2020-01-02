15 потрясающе зрелищных фильмов

Бывают настолько эстетически совершенные фильмы, что от картинки на экране просто невозможно оторваться. И это не только заслуга потрясающей графики и спецэффектов, но и невероятно красивых сцен и пейзажей.

Багровый пик

Crimson Peak

Дурная слава преследует дом, что возвышается над городом. С приходом зимы он утопает в кровавых снегах. Говорят, дело в глине, проступающей на поверхность. Но ни единая душа не рискует ступить на ледяной склон… кроме нее. Это действительно интересная и, несомненно, очень атмосферная картина.

007: СПЕКТР

Spectre

Качественно снятый фильм, с технической стороны тоже выглядит очень внушительно. «Спектр» сочетает в себе лучшее, что может предложить новомодный экшен-кинематограф, включая великолепно поставленные погони, рукопашные бои и перестрелки.

Порочные игры

Stoker

Фильм необычный. Он должен понравиться тем, кому по душе фильмы, отличающиеся загадочной атмосферой. Здесь много красивых статичных кадров, много символизма, а операторская работа просто гениальна. Фильм достаточно монотонный, но медленно нагнетаемая нездоровая атмосфера погружает в себя полностью.

Жизнь Пи

Life of Pi

Картина, более чем нашумевшая в свое время. Если в пик ажиотажа вам не удалось с ней познакомиться, то обязательно сделайте это сейчас. Эта работа уже может претендовать на громкую и серьезную формулировку «классика жанра».

И всё же Лоранс

Laurence Anyways

Лоранс — 35-летний преподаватель колледжа. Он работает над своей первой книгой, получает награды за талант и счастлив в любви со своей подругой Фред. И тут как гром среди ясного неба звучат слова Лоранса о том, что он решил сменить пол… Визуальный ряд фильма красочный, сочный и вкусный, не зря режиссер Ксавье Долан по праву считается мастером цвета и картинки, он удивительный художник, и это видно в каждом его творении.

Великая красота

La grande bellezza

Прелесть фильма — в чередовании эстетских эпизодов и мизансцен с вопиюще безвкусными съемками вечеринок и назойливым изображением светских причуд. «Великая красота» — ода пустоте, под которой эта красота скрывается. Этот фильм — плач по ушедшему в небытие красивому, манерному, утонченному миру.

Выживут только любовники

Only Lovers Left Alive

История древних вампиров Адама и Евы, которые видели еще татаро-монгольское иго и инквизиции. Фильм имеет свою особенную атмосферу. Этому очень поспособствовала чудесная, нестандартная музыка. Окунувшись в этот уютный мир, трудно возвратиться в нашу реальность, хочется подольше наслаждаться тем спокойствием и тишиной, которые он подарил.

Древо жизни

The Tree of Life

«Древо жизни», несмотря на философскую тематику, разговоры о Боге, задумчивые сцены и практически полное отсутствие развития действия, далеко не скучный фильм. Его нужно смотреть именно в тот момент, когда ты задумываешься над тем, кто ты есть в этой безграничной Вселенной.

Гравитация

Gravity

Доктор Райан Стоун отправляется в свою первую космическую миссию. Но во время, казалось бы, рутинной работы за бортом случается катастрофа. Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются совершенно одни в открытом космосе. Главным козырем «Гравитации» является операторская работа. Камера буквально втягивает зрителя внутрь шлемов скафандров, а иногда позволяет взглянуть на происходящее от первого лица. Потрясающий фильм!

Фонтан

The Fountain

Сложный и бесконечно чувственный «Фонтан», при всей своей визуальной красоте и эмоциональной раскованности, — не без претензии на смысловой посыл и интеллектуальную составляющую. Из фильма четко понимаешь, что нужно ценить своих близких и проводить с ними больше времени, пока они живы.

Прогулка

The Walk

Вы боитесь высоты? А можете представить себя идущим по натянутому канату на высоте более 400 метров без всякой страховки? История о том, как французский канатоходец Филипп Пети отважился совершить легендарный трюк — пройти без страховки по канату, натянутому между небоскребами в Нью-Йорке.

Жизнь Адель

La vie d'Adele

17-летняя Адель мечтает о любви и видит странные сны с участием девушки с синими волосами, которую случайно встретила на улице. Адель начинает понимать, что ее привлекает незнакомка. На восприятие картины, безусловно, влияют крупные кадры, зритель постоянно будто находится лицом к лицу с героинями. Это неординарное, честное, сильное кино.

Внутри Льюина Дэвиса

Inside Llewyn Davis

Богемные кварталы Манхэттена и клубы табачного дыма, пыльные дороги Америки и гигантские тиражи винила… Нью-Йорк конца 50-х. Льюин Дэвис, талантливый певец и гитарист, с трудом перебивается между выступлениями в клубах и редкими записями на радио. Без дома и денег, запутавшись в любви, почти потеряв связь с семьей, он странствует по жизни в поисках себя.

Только Бог простит

Only God Forgives

Внимание зрителя здесь приковано не большими заумными диалогами, а яркими образами, порой мрачными и печальными, даже сентиментальными, и музыка также подобрана соответствующая. Актеры здесь играют несколько второстепенную роль, в главной же роли — стилистика фильма, каждый кадр которого сделан идеально.

Запределье

The Fall

История о том, какими волшебными и замысловатыми становятся обычные события из жизни взрослых, когда проходят через призму детского восприятия и мышления. Фильм одновременно и потрясающе красив визуально, и имеет захватывающую сюжетную линию. Картина непременно понравится тем, кто любит красивое кино и чье воображение не ограничено пределами стереотипного представления об искусстве.

20.12.2015