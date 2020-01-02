8 признаков того, что вы успешнее большинства других людей

Уверенность в том, что вы идете правильным путем — лучший мотиватор. Убедитесь, что вы впереди других, и продолжайте двигаться в выбранном направлении.

В жизненной гонке мы часто забываем о главном и не замечаем собственных успехов. Нам кажется, что трава всегда зеленее на соседском участке. Мы нашли 8 признаков того, что вы гораздо успешнее, чем думаете, и что именно на ваш «газон» равняются окружающие.

1. Вы легко сходитесь с людьми и налаживаете контакты

Гарвардские ученые утверждают, что уровень успеха и счастья человека зависит от наличия теплых и доверительных отношений с друзьями, родными, коллегами и знакомыми. Чем шире ваш круг знакомств — тем лучше.

Поэтому, если вы можете похвастаться надежными и верными отношениями, это уже делает вас на уровень успешнее других.

2. Вас сложно вывести из себя

Люди, которые способны сохранять внутреннее и внешнее спокойствие независимо от обстоятельств, могут похвастаться крепкими нервами и высокой стрессоустойчивостью. Если вы из таких, это говорит о вашей внутренней зрелости. У такого человека, как вы, достаточно мощный внутренний стержень, а значит, вероятность того, что вы добьетесь успеха, выше, чем у других.

3. Вас уважают коллеги и друзья

Ваш профессионализм и личные качества ценят окружающие люди. Коллеги и друзья обращаются за советами, а руководство считается с вашим мнением. Если вы ощущаете свою ценность, это явный признак успеха.

4. Вы любите свою работу

Даже если вы не получаете миллионов, но при этом работа делает вас по-настоящему счастливым, это успех. Сотни тысяч людей ежедневно отправляются на ненавистную работу, занимаются совершенно не тем, чем хотят, но при этом ничего не делают, чтобы изменить ситуацию.

Если вы выбрали работу своей мечты и просыпаетесь с приятными мыслями о предстоящем рабочем дне, смело можете считать себя успешным.

5. Вы нашли баланс между работой и личной жизнью

Раз уж мы заговорили о работе, то поговорим и о личной жизни. То состояние, когда утром хочется идти в офис (на предприятие), а вечером — домой, и есть частью личного и профессионального успеха.

6. Вас не волнует, что говорят за вашей спиной

Зависимость от чужого мнения — признак слабости и неуверенности в себе. Уверенному в своих силах человеку безразлично, о чем толкуют в его отсутствие. Поэтому, если вы полагаетесь лишь на советы и замечания людей, которым доверяете, а сплетни и слухи вас не трогают, остается только позавидовать вашей выдержке!

7. Вы не боитесь рисковать

Успешные люди открыты для новых идей и рисковых авантюр. Они не боятся, что их идеи окажутся провальными. Не получились? Это повод попробовать снова. Именно вдохновленные мечтатели и энтузиасты чаще всего достигают высоких целей.

8. Вы щедры

Успешные люди не боятся расставаться ни с деньгами, ни с идеями. Притом делают они это бескорыстно, не надеясь ничего получить взамен. Совершают добро и бросают его в воду. Это дает им ощущение полноты и осмысленности жизни.

Нашли у себя хотя бы половину из названных качеств? Поздравляем, вы выбрали верные жизненные ориентиры!