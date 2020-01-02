Назван победитель шоу «Голос»

В первый день Нового 2020 года в эфире Первого канала состоялся финал популярного вокального шоу «Голос». Его победителям по итогам голосования стал Аскер Бербеков, участник команды Константина Меладзе.

«Голос» финал: победитель, кто выиграл, результаты голосования

Напомним, в финале шоу сошлись только мужчины — Арсен Мукенди из команды Валерия Сюткина, Ив Набиев из команды Полины Гагариной, Антон Токарев из команды Сергея Шнурова и Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе.

В нынешнем году, памятуя о грандиозном скандале с голосованием в детском «Голосе», руководство Первого канала изменило правило голосования: теперь за понравившегося участника зрителям можно было проголосовать только один раз на каждом этапе финала. Соответственно с одного телефонного номера система принимала не более трех смс с номером одного участника, при этом отправитель должен был подтвердить свое действие на пришедшее смс в свой адрес.

В первом этапе финала все участники исполнили дуэты со своими наставниками.

Так, Валерий Сюткин и Арсен Мукенди вышли на сцену в шубах Деда Мороза, исполнив «7000 над Землей».

Дуэтные выступления завершили Константин Меладзе и Аскер Бербеков, исполнив хит Валерия Меладзе «Как ты красива сегодня».

Финал «Голоса»: результаты голосования

По результатам первого этапа дальнейшую борьбу в финале продолжили Аскер Бербеков, Антон Токарев и Ив Набиев. На третьем этапе финала оставшиеся участники представили еще по одной песне соло. Ив Набиев эпатировал неожиданным прочтением хита Гарика Сукачева «Моя бабушка курит трубку».

В итоге по результатам трех этапов победителем восьмого сезона вокального телепроекта «Голос» стал Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе. Он получил 66,1% голосов телезрителей.

Первый канал вручил победителю традиционную статуэтку и призы от спонсоров проекта — один миллион рублей и турпутевку в Турцию.

Лучшим наставником сезона стал Сергей Шнуров.