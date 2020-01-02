Анастасия Заворотнюк на сегодня, 2 января 2020 года: новости о состоянии здоровья сейчас, 02.01.2020

Близкие Анастасии Заворотнюк от лица актрисы поздравили всех россиян с Новым годом, пожелали счастья, здоровья и благополучия, а также поблагодари неравнодушных подписчиков за поддержку Анастасии в нелеггкое для нее время.

Соответствующий пост появился в Instagram звезды «Моей прекрасной няни» за несколько часов до наступления 2020 года, сообщают новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.

«Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», — отмечается в сообщении в инстаграме артистки.

Автор поста пожелал всего самого лучшего не только подписчикам Заворотнюк, но и их близким. Пост сопроводили архивной фотографией с актрисой, ее мужем Петром Чернышевым и их дочерью.

Подписчики ответили и на последнюю запись. Многие пожелали Заворотнюк скорейшего выздоровления и всех благ.

«Выздоровления!!!! Храни Вас Господь», «Так хочется ее обнять! Здоровья», «Мы верим, что в 2020 вы будете радовать нас своими спектаклями», — поддержали фанаты Анастасию.

Напомним, о серьезном заболевании Заворотнюк начали появляться в конце лета 2019 года. Некоторые СМИ сообщили, что у нее диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.