Какой сегодня, 2 января, праздник: церковный праздник сегодня, 02.01.2020

Народный праздник Игнатьев день в 2020 году отмечается 2 января (по старому стилю – 20 декабря). В православном церковном календаре это дата почтения памяти священномученика Игнатия Антиохийского. В народе его прозвали Богоносцем. Существует две версии, почему ему дали такое имя.Согласно первой, Игнатий был неразрывно связан с божественным духом, который присутствовал в нем. По второй версии, когда он был еще маленьким ребенком, его брал на руки Иисус Христос.Игнатий жил во II веке. Его учителем был Иоанн Богослов. Во время Троянского гонения на христиан Игнатия арестовали и направили из Антиохии в Рим для совершения над ним страшной казни. По пути следования он преодолел шесть городов и для каждой церковной общины оставил послание. По прибытии в Рим его бросили к голодным львам на растерзание.

Иней на деревьях в Игнатьев день – к ясной погоде.Если ночью на небе много звезд, то год будет урожайным.Синицы начали громко щебетать – ближайшие ночи будут холодными.Если солнце ярко светит и стоит мороз, то и в августе оно будет людей баловать и жаром обдавать. Если же слякоть или другое ненастье наступило, то и август будет пасмурным и дождливым.Родившийся 2 января будет всю жизнь привязан к родному дому.