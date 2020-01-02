В России служба в ФССП перестала относиться к гражданской

В России работа в федеральной службе судебных приставов (ФССП) перестала относиться к федеральной гражданской госслужбе. Вместо этого в силу вступил закон, относящий ее к государственной, сообщает РИА «Новости».

Теперь к приставам будут повышенные профессиональные требования, кроме того, они получат расширенный правовой инструментарий для выполнения своих обязанностей.

По новому закону служащие в ФССП не смогут иметь двойное гражданство, к ним будут применять строгие требования по здоровью и антикоррупционному законодательству, уровню образования, соблюдению ограничений и запретов, также они должны следить за служебным поведением. Закон о новом статусе судебных приставов, как ожидается, распространится на 61,8 тыс. сотрудников почти из 74 тысяч.