Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Он (Зеленский – Прим. ред.) – концентрированная отрыжка советской эпохи. Это очень хорошо и даже полезно – знать, какое убожество возглавляет твое государство и количество беспринципных убожеств он представляет», — заявил Дроздов, комментируя новогоднее обращение Зеленского к нации.

Журналист также назвал президента «врагом государства».

Ранее Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом и призвал страну к объединению. В ходе выступления глава государства несколько раз переходил на русский и крымско-татарские языки.

Остап Дроздов уже не раз делал резонансные заявления. В частности, он признался, что считает украинцев «нацией болванов», сравнил жителей Донбасса с животными, назвал русскоязычное население страны «залогом войны» и подчеркнул, что такие люди «должны исчезнуть как вид».