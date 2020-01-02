В «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом»

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа, это — элемент компромисса со стороны Украины, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.

Как пояснил Коболев, «с точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа», украинские законы еще не соответствуют европейским. По его словам, «Газпром», зная о данной ситуации, не был готов брать на себя риски «неэффективного украинского законодательства», из-за чего указанные риски взял на себя «Нафтогаз», который выступил буфером между российской компанией и Украиной.

«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — добавил глава «Нафтогаза».

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. В первый год планируют прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.

Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора. После принятия соответствующего закона началось ее отделение (анбандлинг) от «Нафтогаза».

В среду Коболев заявил, что отделение оператора газотранспортной системы Украины завершено.