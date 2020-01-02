Название «Голландия» официально перестало существовать

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.

Теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название «Нидерланды». Правительство считает, что такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией.

Власти страны также полагают, что данное решение перераспределит туристический поток, поскольку сегодня большинство туристов посещают именно историческую Голландию — Амстердам, Харлем и Гаагу — и эти города не справляются с наплывом посетителей.

Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.

Ранее стало известно, что власти Амстердама хотят отказаться от использования термина «Квартал красных фонарей». Привычное наименование полностью исчезнет с городских указателей – оно будет заменено на историческое название района «Де Валлен» или на «Центр города».

Национальный Совет по туризму, в свою очередь, надеется, что туристы начнут посещать нестандартные направления в Нидерландах, ведь такие популярные места как Амстердам или парк Кекенхоф, город Лисс, уже успели пострадать от чрезмерного ажиотажа.