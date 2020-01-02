Гендиректор «Зенита» рассказал о будущем Сергея Семака

Генеральный директор футбольной команды «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев в эфире «Радио Зенит» рассказал о будущем главного тренера команды Сергея Семака.

Медведев отметил, что во время зимнего трансферного окна «Зенит» не будет никого приобретать и продавать.

«Это также касается и главного тренера команды. Я думаю, если мы выиграем чемпионство, Сергей Богданович дальше продолжит свою работу», – сказал в эфире гендиректор сине-бело-голубых.

Напомним, контракт с Сергеем Семаком заключен на два года, до мая 2020 года. 43-летний коуч пришел в «Зенит» летом 2018 года. В первом же своем сезоне специалист привел клуб к чемпионству.

В сезоне 2019/2020, после 19 туров чемпионата России по футболу, «Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице с 45 очками. Сине-бело-голубые опережают ближайшего соперника на 10 очков.