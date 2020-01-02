Правительство озвучило условия приватизации барнаульского Модеста объявило аукцион

Управление имущественных отношений Алтайского края (Алтайкрайимущество) анонсировало конкурс по продаже более 23 тысяч акций АО «Модест». Как следует из оповещения на сайте ведомства, это все существующие акции предприятия. Прибыльный молочный завод планируют продать еще с апреля текущего года, и наконец анонсированы условия и стартовая цена.

Как указано в конкурсных документах, на продажу выставят 23 659 ценных бумаг «Модеста» – обыкновенных именных и бездокументарных. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 тысячу рублей, совокупная цена пакета равна 100 % уставного капитала, который на данный момент находится в ведении Алтайкрайимущества. При этом начальная цена лота превышает сумму уставного капитала более чем в 2,5 раза и составляет почти 63,7 млн рублей.

С приобретением контрольного пакета акций новый владелец получит земельный участок площадью около 6,5 тысяч кв. м, который находится в Барнауле на улице Солнечная поляна, 8. На нем находится здание склада – 42,8 кв. м, здание цеха детского питания – 1856,6 кв. м и здание гаража – 20,8 кв. м. По данным на 25 декабря на заводе работает 76 человек. По условиям конкурса, покупатель должен будет сохранить не менее 73 рабочих мест, а также не сможет изменить назначение объекта, то есть должен будет производить молочную продукцию. Впрочем, эти условия действуют всего год с момента заключения сделки. Заявки принимаются с 9 января по 4 февраля 2020 года. Итоги конкурса подведут 12 февраля.

Напомним, что о намерениях правительства края продать «Модест» ИА «Банкфакс» стало известно еще в апреле текущего года. Тогда Алтайкрайимущество направило депутатам Алтайского Заксобрания законопроект по включению АО в план приватизации на 2018-2020 годы. Изначально большинство депутатов, причем всех фракций, были против продажи завода, однако уже в сентябре их удалось переубедить с помощью просевших за последние годы финансовых и производственных показателей.

Все это происходило на фоне уголовного разбирательства в отношении бывшего гендиректора «Модеста» Антониды Устиновой по делу о взятке в размере более 7 млн рублей. Суд апелляционной инстанции приговорил ее к штрафу равному сумме взятки, а также 7,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. На данный момент и. о. гендиректора предприятия является Дмитрий Ширнин.