«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ

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«Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 1 января, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Николя Пепе и Сократис Папастотопулос. Оба мяча были забиты в первом тайме.

«Арсенал» одержал первую победу после назначения главным тренером Микеля Артеты. Команда набрала 27 очков и находится на десятом месте в турнирной таблице. В активе «Манчестер Юнайтед» 31 очко, «красные дьяволы» располагаются на пятой позиции.

В следующем туре «Арсенал» 11 января на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Манчестер Юнайтед» в тот же день на своем поле примет «Норвич».