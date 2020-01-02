Мальчик, который выкуривал по 40 сигарет в день: что с ним произошло через 7 лет

Почти восемь лет назад, в 2010 году, мир потрясло видео, на котором 2-летний малыш из Индонезии курил сигареты. Одна за одной, он просто не выпускал их из рук, и по словам родителей, выкуривал за день по 40 сигарет, иногда даже больше. Сейчас малыш подрос, но смог ли он справиться со своей зависимостью?

2-летний Арди Ризал из Индонезии

Малыша, ставшего героем того скандального ролика, звали Арди Ризал (Ardi Rizal). Он жил в маленькой деревне на острове Суматра, и ни его семья, ни местные жители не находили в курении ничего плохого. На видео он курил, просто как паровоз, сменяя одну сигарету на другую, а местные жители на это просто пожимали плечами и говорили, что это забавно. Мама малыша уверяла, что сигареты необходимы Арди, потому что стоит только ему не получить их, как он начинал злиться, кричать и даже биться головой о стену. «Ему плохо, у него кружится голова, если он не курит», — оправдывалась мама Арди. Отец ребенка был менее многословен, он просто сказал, что для него сын выглядит вполне здоровым.

Как только история Арди стала достоянием общественности и привлекла мировое внимание, власти Индонезии привлекли социальных служащих, чтобы помочь решить создавшуюся ситуацию. «Безусловно, Арди стал жертвой своего окружения, — говорит представитель организации по защите прав ребенка в Индонезии. — В этом обществе курят так давно, что считают уже это обычной привычкой, не приносящей никакого вреда. Ребенка нужно отвлечь от его зависимости, дать ему что-то взамен».

Арди начал курить в возрасте 18 месяцев

Ответственность за здоровье Арди должна лежать на его родителях, но они, казалось, не видят ничего плохого в том, что двухлетний малыш курит. Когда мать привезла сына в Джакарту на обследование в центр реабилитации, выяснилось, что это решение было обусловлено не столько волнением за здоровье сына, сколько финансовыми трудностями: для простой семьи из деревни покупать столько сигарет в день было очень тяжело.

Без сигарет мальчик плохо себя чувствовал и начинал истерику

На самом деле, дело Арди не является единичным случаем: проблема с курением в Индонезии имеет национальный масштаб. Около 80 миллионов детей в этой стране начинают курить до того, как им исполнится 10 лет. Реклама сигарет заполонила почти все рекламные поверхности, взрослые курят почти постоянно, не видя в этом проблемы. В 2008 году, например, в стране с населением в 235 миллионов жителей было продано более 165 биллионов сигарет.

Арди Ризал со своими родителями

Случай с Арди поднял волну возмущения в мире, направленную на сложившуюся ситуацию в Индонезии. В какой-то момент правительство страны сдалось под натиском и организовало национальную кампанию, призванную покончить с курением среди детей.

Арди во время курса реабилитации

Что же касается самого Арди, то его поместили в реабилитационный центр. Обычные программы для взрослых не подходили малышу в силу его возраста, ему нельзя было объяснить последствия или лечить его медикаментозным способом. Врачи решили отвлечь малыша от его зависимости, перенеся внимание на что-нибудь другое, что тоже приносит ему удовольствие. И так Арди из одной зависимости перешел в другую: он стал поглощать неимоверное количество еды, и чаще всего это была нездоровая еда, содержащая огромные дозы сахара. Так, в 6 лет Арди заработал себе ожирение.

Арди сменил одну зависимость на другую

Родители Арди не оставались в стороне от проблем сына. Им тоже была оказана помощь — большей частью просветительская. И когда мама поняла, что самостоятельно не может помочь сыну справиться с новой зависимостью, она пошла с ним к диетологу, который прописал мальчику жесткую диету.

Новая зависимость привела к ожирению

Чтобы полностью избавиться от новой зависимости, мальчику понадобилось почти два года. К 8 годам он перестал есть все, чтобыло в поле его зрения, он перестал курить сигареты, и наконец-то стал выглядеть, как нормальный здоровый жизнерадостный мальчишка.

Разница в два года

Мэтт Майерс, президент кампании, направленной на избавление табакозависимости среди детей в Индонезии, объясняет сложившуюся ситуацию: «Сейчас в Индонезии эта проблема стоит как никогда остро. И вина за это лежит на правительстве страны, которая стала поощрять продажу сигарет 60 лет назад. В нашей стране больше курящих детей, чем где бы то ни было. Если отправиться по стране, то буквально на каждом шагу будешь видеть рекламу табака. Курение здесь — это не просто заразительная привычка, это норма для общества, которую поддерживает реклама на всех уровнях. Для западного мира сейчас это немыслимо, а здесь это в порядке вещей.»

Арди Ризал сегодня

30.03.2017