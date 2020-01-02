Большое количество сладостей или другие вредные привычки вреднее?

Врачи пришли к выводу, что более вредное: большое количество сладостей или другие вредные привычки

В последние 10 лет население Земли не стало менее подвижным. Тем не менее, множество людей набрало лишние килограммы из-за нерационального питания.

Ниже приведены несколько причин, по которым можно определить степень негативного влияния сахара на организм человека.

Чтобы понять, чем же так плох сахар, необходимо узнать из чего он состоит. Перед тем, как сахар попадает в кровоток из пищеварительного тракта, он расщепляется на простые сахара: глюкозу и фруктозу.

Глюкозу можно обнаружить в любой живой клетке на Земле. Если мы не получаем глюкозу из пищи, она вырабатывается нашим организмом. С фруктозой же всё по-другому. Наш организм не производит её в значительных количествах и мы не испытываем физиологической потребности во фруктозе.

Когда наши клетки становятся устойчивыми к воздействию инсулина, бета-клетки нашей поджелудочной железы вырабатывают ещё больше данного гормона. Этот процесс очень важен, так как постоянно повышающийся уровень сахара в крови может нанести сильный вред организму.

В итоге, когда инсулиновая резистентность усиливается, поджелудочная железа теряет способность производить достаточно инсулина для поддержания кровяного сахара на низком уровне.

Ученые выяснили, что провоцирует появление лишних килограмм у человека именно сахар и неправильное питание, а не лень и малоподвижный образ жизни, пишет The Daily Mail.

Исследователи отмечают, что неправильное питание является причиной большего количества болезней, чем пристрастие к алкоголю, сигаретам и малоподвижный образ жизни вместе взятые, так что “вы не сможете перебегать плохое питание”.

По словам главы исследования доктора Асима Малхотры, уровень физической нагрузки человека за последние 30 лет практически не изменился, а вот уровень ожирения все равно резко вырос.

Таким образом, причиной этого феномена может быть только неправильное питание. Результаты исследования были опубликованы в Journal Of Sports Medicine.

25 апреля 2015 г.