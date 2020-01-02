Люди, которые защищали себя и жестоко поплатились за это

Проблема превышения пределов необходимой самообороны уже много лет является одной из самых острых в российском законодательстве. Тончайшая грань между необходимой защитой и ее превышением часто приводит к тому, что человек, спасавший себя или близких, оказывается за решеткой, превращаясь в уголовника.

Мы предлагаем взглянуть на несколько громких историй россиян, которые поплатились свободой, хотя сами утверждают, что просто дали отпор преступникам.

Спортсменка Татьяна Андреева и насильник из Бийска

Приговор — 7 лет заключения

Летом 2012 года чемпионка по пауэрлифтингу среди юниоров Татьяна Андреева по прозвищу «Таня-бритва» (так спортсменка называла себя в соцсетях) вместе с подругой Дашей отправилась отдыхать на озеро близ Бийска. Эта поездка закончилась трагически.

По пути девушки встретили двух молодых людей на машине, один из которых был им знаком. Парни вызвались подвезти подруг до озера, а после забрать их оттуда и подкинуть до дома.

На обратном пути молодые люди завернули в придорожный мотель «Русь», предложив девушкам немного посидеть.Татьяна, по ее словам, не хотела ехать, так как дома ждали родители, однако все же поддалась на уговоры. Приехав на место, мужчины предложили девушкам выпить. Подруга согласилась, а Таня попросила себе воды.

«Только я сделала глоток, как тут же отключилась», — рассказывала девушка.

Очнулась Таня уже в номере на кровати. На записях камер видеонаблюдения впоследствии была найден момент, когда мужчина нес Татьяну на руках в номер.

Рядом с кроватью был один из парней – Сергей Черкайкин. Он спешно снял с себя футболку и направился к девушке.

«Он начал говорить, чтобы я расслабилась и «не ломалась». Он начал лезть ко мне под футболку, расстегивать шорты. Я попыталась его оттолкнуть, била руками по лицу…», — рассказала в интервью «Комсомольской правде» Татьяна.

В итоге, пытаясь защитить себя, девушка нащупала на столике яблоки и нож, схватила его и ударила мужчину наотмашь в живот. Придерживая рану рукой, Сергей выскочил из номера на улицу. После в комнату вбежала подруга и увела Таню из мотеля.

Через сутки мужчина скончался в больнице, а Таня оказалась под следствием. В августе 2013-го несмотря на показания девушки об угрожавшем ей изнасиловании и положительные характеристики из спортивного клуба и с учебы, в суд посчитал, что она превысила необходимые пределы самообороны и приговорил чемпионку к 7 годам тюрьмы (прокурор просил 8 лет) за убийство.

В тюрьме девушка попыталась продолжить активную жизнь: вела радиопередачу, участвовала в КВН и даже выиграла конкурс красоты среди заключенных.

В этом году Татьяна вышла на свободу по УДО. Режиссер-документалист Елена Погребижская сняла фильм об истории спортсменки «Дело Андреевой».

Студентка Александра Лоткова и стрельба в метро

Приговор — 3 года заключения

Поздним вечером в мае 2012 на станции московского метро «Цветной бульвар» студентка юридического факультета Александра Лоткова открыла стрельбу. По версии девушки, она отбивалась от хулиганов.

Саша вместе с друзьями ждала поезд, когда к ним подошли трое подвыпивших незнакомцев (Ибрагим Курбанов, Иван Белоусов и Иван Ермошкин) и стали, по словам студентки, приставать и угрожать. У двоих парней якобы были при себе ножи.

Ибрагим Курбанов и Иван Белоусов

Между друзьями девушки и незнакомцами завязалась драка, в ходе которой, как рассказывала потом Саша, одного из ее приятелей полоснули ножом. Видеозапись происходившего в тот вечер в метро стала одним из главных доказательств. На ролике видно, как парни дерутся, рядом беспомощно бегает сотрудник полиции, а студентка достает травматический пистолет и стреляет несколько раз.

Двое парней получили ранения, после чего в потасовку, наконец, по-настоящему вмешалась полиция.

У парней, которые, по словам Александры, напали на нее и друзей, была своя версия произошедшего. Согласно их показаниям, это Саша и ее приятели затеяли потасовку, а потом девушка и вовсе открыла стрельбу.

Рассматривавший это дело суд принял сторону молодых людей. 20 марта 2013 года Тверской суд Москвы приговорил студентку к 3 годам заключения.

Пикет в поддержку Александры Лотковой, 2013 год, РИА Новости/Александр Вильф

В декабре 2014 года студентка вышла на свободу досрочно. В общей сложности девушка провела в неволе 2 года и 4 месяца.

Катя Пронина и пьяный муж с битой

Приговор — 2 года заключения

А это — 23-летняя Екатерина Пронина из города Белозерск. Зимой 2015 года девушка убила гражданского мужа, напавшего на нее в пьяном угаре с железной битой. Екатерина на тот момент была беременна.

Муж и до беременности поднимал руку на жену, но до такого кошмара, который случился декабрьским вечером в 2015-м, не доходило. По воспоминаниям девушки, мужчина пришел домой пьяный и сразу же набросился на нее с кулаками. В ход пошла еще и бита, которой дебошир разбил голову беременной жене.

Понимая, что от разъяренного мужа нужно как-то защищаться, Катя схватила нож и, как она потом рассказывала на суде, хотела лишь напугать супруга. Однако драка привела к тому, что девушка ударила обидчика. Супруг скончался практически сразу.

Следствие и суд пришли к мнению, что беременная женщина превысила пределы необходимой самообороны, и приговорил Катю к 2 годам лишения свободы. Ребенка пришлось рожать за решеткой. А когда малыш появился на свет, его забрали и определили во «временную семью», а после и вовсе увезли в Саратов.

«Они мне прислали бумагу, что мой сын выбыл в другую семью. Конечно, случилась истерика, меня даже хотели положить в санчасть. Но я решила — буду бороться», — вспоминала Катя.

Вернуть сына оказалось непросто. Мальчика отдали матери лишь после освобождения (девушка вышла условно-досрочно) и вмешательства детского омбудсмена.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова (слева) и Екатерина Пронина

Как оказалось, сына у женщины отобрали незаконно.

«Не было никаких объективных причин и достаточных оснований разлучать малыша с мамой: ни отказа от ребенка, ни асоциального поведения или других угроз со стороны взрослых. Мама, находясь в заключении, постоянно интересовалась судьбой маленького Саши», — комментировала тогда ситуацию уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Виктор Ганчар и защита дочери от пьяного

Приговор — 7 лет заключения

Чаще всего заложниками несовершенства законодательства в историях с самообороной становятся женщины. Однако бывают и исключения с мужчинами в главной роли. Например – случай, произошедший в Новосибирске.

Осенью 2014 местный житель Виктор Ганчар убил пьяного мужчину. За несколько минут до трагедии незнакомец ворвался в квартиру, где находился Виктор с малолетней дочерью. Парень схватил ребенка, а отец бросился защищать девочку. В итоге мужчина вытолкнул названного гостя в коридор, где нанес ему несколько ударов, один из которых оказался смертельным – нападавший впоследствии скончался от разрыва печени.

Суд посчитал, что мужчина не оборонялся, а намеренно убил незнакомца. По мнению прокуратуры, Виктору достаточно было спокойно вытолкнуть гостя на лестничную площадку, закрыть за ним дверь и позвонить в полицию. В итоге новосибирца приговорили к 7 годам строгого режима.

Впрочем, 7 лет за решеткой Виктор не провел. После многочисленных пикетов жителей Новосибирска в защиту Ганчара, в 2016-м Верховный суд отправил дело на пересмотр, результатом которого стало освобождение мужчины. В общей сложности за защиту маленькой дочери Виктор провел за решеткой больше года.